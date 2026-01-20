¡Atención! Cambio de Fecha: Millonarios y Medellín reprograman su partido.

La espera por el emocionante duelo entre Millonarios e Independiente Medellín se intensifica, ya que la Dimayor ha reprogramado el partido para el 1 de febrero, generando gran expectativa entre los aficionados.

El 11 de enero de 2026, la Dimayor emitió el calendario oficial de la Liga BetPlay, lo que permitió a los 20 equipos del fútbol colombiano planear su temporada, ajustada por la cercanía del Mundial FIFA 2026 en EE. UU., México y Canadá.

Reprogramación del Partido

Uno de los encuentros más anticipados, el que enfrentará a Millonarios contra Independiente Medellín, inicialmente previsto para el 31 de enero a las 8:20 p.m. en el estadio El Campín, fue movido al 1 de febrero a las 8:30 p.m. Este cambio fue confirmado por la Dimayor en su cuenta de X.

Un Homenaje Especial

La reprogramación responde a un homenaje póstumo al cantautor colombiano Yeison Jiménez, quien falleció trágicamente el 10 de enero. El evento, que celebra su legado musical, se llevará a cabo el 31 de enero, con artistas invitados y su banda en escena, a partir de las 6:00 p.m.

Artistas y Detalles del Homenaje

El homenaje contará con la presencia de figuras destacadas de la música popular, como Pipe Bueno, Paola Jara y Jhon Alex Castaño. La entrada estará abierta desde las 3:00 p.m. y es exclusiva para mayores de 18 años.

Desafíos Deportivos de Millonarios

Millonarios encara el partido sabiendo que necesita ajustar su rendimiento tras una derrota reciente ante Atlético Bucaramanga. La presión sobre el cuerpo técnico aumenta, especialmente después de firmar a jugadores de renombre como Radamel Falcao. Aún así, los fanáticos insisten en mejoras en el juego del equipo.

Independiente Medellín en Busqueda de Vitória

El equipo de Alejandro Restrepo también enfrenta desafíos, tras perder contra Deportivo Pasto. Ambos equipos están urgidos de sumar puntos en esta competencia que avanza rápidamente, debido a la presión de que la Liga debe finalizar antes del Mundial.

Próximos Desafíos en la Liga

Apenas dos jornadas separan a Millonarios y Medellín de su enfrentamiento. Millonarios se medirá con Junior de Barranquilla, mientras que Medellín buscará su primera victoria del torneo contra Deportivo Cali. Ambas presentaciones son cruciales para mejorar su posición en la tabla antes del esperado clásico.