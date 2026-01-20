Riesgo País: Cotización del 19 de enero de 2026

El lunes 19 de enero de 2026, el Riesgo País de Argentina mostró señales de estabilidad, cerrando en 566 puntos básicos. Este valor refleja una mejora en la confianza de los inversores y un contexto favorable en los mercados financieros.

Según datos de Rava Bursátil, el Riesgo País concluyó la jornada sin cambios significativos, lo que se traduce en una estabilidad para los activos argentinos. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha acumulado compras de divisas por USD 687 millones en lo que va del año, viento a favor para esta mejora.

Desempeño del Riesgo País en la Rueda Financiera

En la jornada del lunes, el índice operó de manera constante, abriendo en 566 puntos y alcanzando el mismo número tanto en su máximo como en su mínimo. Esta estabilidad se da en medio de un mercado de bonos en dólares que presentó cambios leves, y un dólar mayorista que se encuentra en torno a $1.443. La calma cambiaria ha contribuido a que el indicador de JP Morgan evite superar los 600 puntos, un nivel que llegó a tocar previamente.

La Tendencia del Riesgo País en la Última Semana

En la última semana, el Riesgo País ha mostrado una tendencia a la baja. Tras un aumento a 586 puntos el 14 de enero, en respuesta a la volatilidad en los mercados emergentes, los bonos soberanos experimentaron un rebote técnico que favoreció a la compresión del diferencial. El viernes 16 de enero, el índice cerró en 564 puntos, cerrando una semana con un balance positivo.

Desde el 12 de enero, donde se registraron 577 puntos, el descenso a 566 puntos indica una notable estabilización, que es vista como un avance en la confianza financiera internacional hacia la dinámica económica argentina.

¿Qué Implica el Riesgo País?

El Riesgo País es un indicador clave que mide la probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones financieras. Adicionalmente, este índice se basa en la diferencia de rendimiento entre bonos nacionales y los del Tesoro de Estados Unidos. Por ejemplo, si los bonos argentinos rinden 8,66% y los estadounidenses 3%, la diferencia de 5,66 puntos porcentuales se traduce en 566 puntos básicos.

Este indicador aborda aspectos como el riesgo político y el desbalance fiscal, y es esencial para entender el costo del financiamiento tanto para el Estado como para las empresas. Un descenso en el riesgo, como el actual en Argentina, se interpreta como un aumento en la confianza de los inversores en la capacidad de pago del país.