Morla defiende a la familia de Bastian: ‘La Amarok chocó al UTV como un misil’

El abogado Matías Morla toma la defensa de Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, un niño de 8 años que lucha por su vida después de un accidente vial grave.

Matías Morla, abogado del padre de Bastian, el pequeño que permanece en estado crítico tras una colisión entre un UTV y una camioneta en Pinamar, se pronunció sobre la situación. Calificó las imputaciones contra su defendido como «un disparate» y describió el accidente como un impacto devastador.

Detalles del Accidente y Estado de Salud de Bastian

Bastian se encuentra internado en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata y ayer fue sometido a una nueva intervención quirúrgica, la quinta desde el accidente. El pequeño sufrió una complicación que llevó a los médicos a realizar un drenaje por sangre acumulada en su cabeza, así como a colocar una válvula para regular la presión.

Según el último parte médico, el niño presenta una leve mejora, pero las preocupaciones persisten sobre posibles secuelas neurológicas. Morla indicó: «Los padres estaban aliviados al ver que Bastian respondía a estímulos, pero hoy enfrentan una nueva realidad».

Reacciones y Análisis Legal

El abogado expresó que Maximiliano Jerez ya enfrenta «una pena natural» debido al sufrimiento que siente por el estado de su hijo. Morla criticó las imputaciones en su contra y dirigió sus críticas al conductor de la camioneta VW Amarok, quien, según él, actuó de manera imprudente al embestir el UTV a alta velocidad.

Detalles del Impacto

Morla argumentó que la camioneta subió una duna a gran velocidad y llegó a desplazar el UTV «como un misil». Aseguró que la conductora del UTV no excedía los 25 km/h, sugiriendo que el verdadero responsable debería ser el conductor de la Amarok, quien, de acuerdo con su análisis, podría enfrentar cargos por «dolo eventual».

El Proceso Judicial y Nuevas Evidencias

La investigación avanza, y se espera que las pericias toxicológicas y accidentológicas se realicen a fines de enero. Morla anticipó que solicitará nuevos testimonios de testigos que podrían aportar información valiosa, incluyendo la posible presencia de un tercer ocupante en la camioneta que abandonó la escena con un bulto extraño.