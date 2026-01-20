Capturan en Guerrero a Jesús “N”, integrante del Cártel Independiente de Acapulco, por asesinato de tres personas.

La captura de Jesús “N”, miembro clave de una organización delictiva, confirma la lucha de las autoridades en contra del crimen organizado en Acapulco.

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo el arresto de Jesús “N”, señalado como un hombre vinculado al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Este individuo contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en relación con el asesinado de tres personas.

Detalles de la operación en Acapulco

La detención tuvo lugar en Acapulco, Guerrero, y fue anunciada por las autoridades federales el 19 de diciembre. Jesús “N” fue detenido por su supuesta conexión con el hallazgo de tres cuerpos, ocurrido el 10 de enero.

Actividades delictivas del grupo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido forma parte de una célula criminal dedicada a la venta de droga, extorsión y homicidios.

La SSPC destacó en un informe que “el detenido está vinculado a una célula delictiva con presencia en la colonia Emiliano Zapata”. Aunque no se ha confirmado la participación de otros integrantes del CIDA en el triple homicidio, la investigación sigue abierta.

Victimas identificadas y nueva evidencia

La Fiscalía General del Estado (FGE) identificó a dos de las víctimas como David “N” y Jesús “N”, aunque la tercera aún no ha sido reconocida. Los cuerpos fueron hallados en la parte trasera de la Plaza La Isla, en la colonia La Poza de Acapulco.

Colaboración en la captura

La captura fue posible gracias a la colaboración de diversas fuerzas, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, entre otros.

Antecedentes de la criminalidad en la región

En un contexto relacionado, el exjefe de sicarios del CIDA, Édgar “N”, conocido como “El Negro Pipas”, fue condenado a 27 años y medio de prisión por el asesinato de Pamela Montenegro del Real, una creadora de contenido que se volvió noticia en 2018 por lo polémico de su caso.

Este avance en las investigaciones representa un esfuerzo de las autoridades para restablecer la seguridad en la región de Acapulco, un lugar marcado por la violencia y la lucha entre cárteles.