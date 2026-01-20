Eugenia Muzio: «Un respaldo financiero sería muy bienvenido»

La presencia del Presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial en Davos coincide con un momento crucial para Argentina, lleno de desafíos geopolíticos y la necesidad de estabilizar su economía.

Según la analista económica Eugenia Muzio, el mandatario argentino mantendrá reuniones clave con líderes del poder económico global. “Estos encuentros son vitales tanto con líderes mundiales como con figuras influyentes de Wall Street”, destacó Muzio en una entrevista.

Entre los nombres que figuran en la agenda se encuentran Jamie Dimon de JP Morgan y Larry Fink de BlackRock. “Javier Milei se encontrará con estos líderes junto al ministro de Economía, Luis Caputo”, añadió la analista. Muzio también enfatizó el papel de JP Morgan en operaciones financieras recientes, cruciales para manejar la deuda.

Relaciones Políticas y Estrategia Financiera

El viaje de Milei destaca la relación cercana que Argentina mantiene con Estados Unidos. “Estamos profundamente conectados financieramente con EE. UU., que influye en el Fondo Monetario Internacional”, remarcó Muzio, haciendo referencia a la revisión del acuerdo con el FMI prevista para febrero.

Respaldo de EE. UU. y Reintegración a los Mercados

Uno de los principales objetivos de la administración es asegurar un apoyo claro de Washington. “Recibir un visto bueno en términos financieros sería muy beneficioso”, afirmó Muzio, especialmente en un año crucial para el regreso de Argentina a los mercados internacionales.

Además, Muzio resaltó el cambio en el contexto político: “Javier Milei ya no es el único líder cercano a Trump”, lo cual requiere que Argentina ajuste su estrategia diplomática y financiera en Davos.

Bolsa, Crecimiento y Expectativas para los Inversores

Respecto a las perspectivas económicas, Muzio mencionó que el reciente informe del FMI sugiere cierta estabilidad. “El FMI prevé que la economía argentina será estable para 2026”, aunque señaló la importancia de monitorear el crecimiento del PBI en 2025.

“Si el FMI proyectó un crecimiento del 4% y se cumple, podría ser un impulso positivo”, agregó. Sin embargo, advirtió sobre factores críticos como el precio del petróleo, que se espera caiga entre un 8% y un 8.5%, un dato importante para un país que confía en Vaca Muerta para atraer inversiones y generar exportaciones.