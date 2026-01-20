Bastian reacciona y le retiran la sedación profunda

Bastian, el niño de 8 años que resultó lesionado en un choque en La Frontera, Pinamar, ha mostrado mejoras significativas en las últimas horas. Su evolución genera esperanza entre sus seres queridos y la comunidad.

Progresos en el Hospital Provincial Materno Infantil

Según el último parte médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Bastian presenta una respuesta parcial a estímulos y se le ha retirado el sensor de presión intracraneal. Los médicos han comenzado a reducir la sedación profunda para facilitar un proceso gradual de desacostumbramiento de la asistencia respiratoria.

Aunque se encuentra en terapia intensiva, su estado es clínicamente estable. Actualmente, cuenta con asistencia respiratoria mecánica.

Apoyo Familiar en este Difícil Momento

La familia de Bastian ha estado acompañada por equipos de Salud Mental que brindan apoyo psicológico durante su internación. La abuela del niño, Bettiana, comentó que los médicos están implementando un plan para retirarle lentamente las drogas que lo mantienen en coma.

La familia ha decidido, por ahora, dejar de lado acciones legales para concentrarse en la recuperación de Bastian. «Nuestra prioridad es su salud», expresó Bettiana, mostrando confianza en que su estado seguirá mejorando.

Otros Incidentes en la Región

En otro hecho de tráfico, un hombre de 27 años sufrió graves lesiones tras volcar un cuatriciclo en Villa Gesell. Este incidente llevó a que se realizara un operativo de emergencia para trasladarlo al Hospital Interzonal General de Agudos en La Plata. Su pronóstico es reservado, ya que presenta múltiples fracturas y requiere atención médica intensa.

Aumento de Sanciones por Accidentes en Pinamar

En respuesta a estos incidentes, la Municipalidad de Pinamar ha decidido endurecer las sanciones para quienes conduzcan vehículos en áreas no permitidas. Las multas pueden ascender hasta 15 millones de pesos, junto al secuestro de vehículos y la cobertura de gastos médicos en caso de accidentes.

El reciente Decreto 0104/2026 establece multas que varían según la gravedad de la infracción y permite al municipio asumir los gastos derivados de siniestros, incluyendo atención médica y daños ambientales.

Controles Aumentados en Villa Gesell

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ha anunciado la presentación de un proyecto para reformar la Ley de Tránsito con el objetivo de asegurar la seguridad en las playas y médanos, reforzando los controles sobre la circulación de vehículos no autorizados.