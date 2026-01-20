Prevención ante estafas: bomberos alertan sobre falsos pedidos de donaciones

La Asociación de Bomberos Voluntarios pide a la comunidad que comparta solo información oficial para garantizar la efectividad de las campañas solidarias.

En los últimos días, varios cuarteles de Bomberos Voluntarios en Chubut han lanzado una advertencia a la población sobre la difusión de solicitudes falsas de donaciones a través de redes sociales. Esta situación surge en el marco de los intensos esfuerzos que realizan para combatir los incendios en el Parque Nacional Los Alerces.

Falsas Solicitudes que Ponen en Riesgo la Solidaridad

Los cuarteles de El Hoyo, Trevelin, Puerto Madryn y Esquel han emitido comunicados instando a los vecinos a ser cautelosos con las donaciones. «Es fundamental verificar la información antes de hacer transferencias. Utilicen siempre los canales oficiales para asegurarse de que su ayuda llegue a quienes realmente la necesitan», enfatizaron.

Un Contexto Crítico: La Emergencia en Chubut

El avance del fuego ha movilizado a miles de chubutenses dispuestos a colaborar; sin embargo, también ha servido de oportunidad para que delincuentes promuevan cuentas bancarias y alias falsos en nombre de los bomberos. Desde la Asociación de Bomberos de El Hoyo expresaron su tristeza por estas maniobras fraudulentas, que dañan tanto a la comunidad como a los esfuerzos de ayuda real.

Mensajes Claros de Prevención

Los Bomberos de Trevelin no se quedaron atrás y, a través de un contundente comunicado titulado «Con los Bomberos Voluntarios, no», hicieron un llamado a la población a difundir información correcta para evitar que otros caigan en estas estafas. La colaboración de los ciudadanos es vital, pero siempre debe hacerse de manera informada y segura.

La Importancia de Verificar las Fuentes

La Asociación de Esquel también reiteró la necesidad de que toda ayuda ante la emergencia sea canalizada a través de vías oficiales. «Cada aporte cuenta en la lucha contra las llamas que destruyen nuestro bosque. Por favor, asegúrense de compartir solo información verificada», señalaron.

Con la comunidad unida y bien informada, es posible superar esta crisis y proteger la integridad de las iniciativas solidarias que buscan ayudar a quienes más lo necesitan.