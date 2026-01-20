Marco Meloni: ‘El desafío clave es fortalecer la demanda interna’

La industria textil en Argentina se enfrenta a una de sus crisis más severas, marcada por un exceso de oferta, una caída en la demanda y una competencia desleal con productos importados. Marco Meloni, un destacado empresario del sector, comparte su perspectiva sobre la situación actual.

La industria textil atraviesa un momento crítico. Marco Meloni, empresario PYME que abarca casi toda la cadena productiva, describe un escenario complicado: “En todas las fases menos en la confección”, explica Meloni al comentar sobre su participación en el sector desde la hilandería hasta la finalización de telas.

Aumento de la Capacidad y Desilusión Económica

A pesar de las significativas inversiones entre 2021 y 2023 que llevaron a un aumento en la capacidad instalada, el panorama económico actual ha desbaratado cualquier expectativa de expansión. “Comenzamos con una oferta nacional mucho mayor que en 2019, con mejor tecnología y producción”, detalla Meloni, quien enfrenta el desafío de una disminución en el consumo interno y un aumento en las importaciones.

Impacto en el Empleo y en las Empresas

Las consecuencias son dramáticas. “Se empiezan a suspender y luego a despedir empleados”, relata Meloni. Según sus estimaciones, la cadena textil ha perdido alrededor de 18.000 empleos formales, sumando hasta 28.000 empleos informales, junto al cierre de más de 400 empresas. “La situación puede describirse en tres fases: saludable, en terapia intensiva, o muerta. La resurrección es un mito”, afirma con realismo.

Reducción de Costos Extremas

Para sobrevivir, las empresas han recortado costos al máximo posible. “Hemos reducido los costos fijos y evitamos ingresar a ciclos financieros desfavorables”, explica Meloni. Sin embargo, el aumento de precios en servicios esenciales complica aún más la situación: “La electricidad, el gas y la logística subieron un 100% en dólares, y estos son monopolios”, destaca.

Desigualdad Competitiva

El empresario también resalta la desventaja frente a competidores internacionales. “Un competidor asiático o europeo opera con tasas anuales del 6%, mientras que yo enfrento tasas mensuales que son abrumadoras”, subraya Meloni, refiriéndose a la “cancha inclinada” del sector.

La Necesidad de Reforzar la Demanda Interna

Para Meloni, el verdadero desafío no radica en la apertura comercial, sino en potenciar el consumo interno. “Recrear la demanda interna es el reto esencial”, sostiene. Con salarios que apenas cubren lo necesario para sobrevivir, las ventas se ven afectadas: “Con los gastos de la luz, el gas y el alquiler, comprar una prenda se vuelve un lujo”, explica.

Paralelismos con Crisis Pasadas

Comparando la situación actual con la crisis de principios de la década de 2000, Meloni recuerda: “Esto ya ocurrió: inflación cero, déficit cero y un 25% de desempleo”. Y advierte que “es un ciclo conocido, no algo inédito”.

Una Visión de Futuro: Valor Agregado

Finalmente, Meloni propone un desarrollo que priorice el valor agregado. “Los países del primer mundo son industrializados”, concluye. Expresa su deseo de que Argentina empiece a exportar menos materias primas y más productos elaborados, añadiendo valor a los recursos disponibles.