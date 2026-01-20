Racismo en Brasil: Agostina Páez, abogada e influencer, se siente desprotegida tras las acusaciones.

Una abogada argentina se encuentra en medio de una controversia tras un incidente en un bar de Ipanema. Agostina Páez ha contratado un equipo legal en Brasil mientras busca regresar a su país lo más pronto posible.

El Equipo Legal de Agostina en Brasil

Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña, ha elegido a su defensa legal en Brasil tras un altercado ocurrido el 14 de enero. Su abogado, Sebastián Robles, confirmó a Clarín que se ha reunido con el reconocido estudio jurídico Roitman y Asociados en Río de Janeiro, quienes llevarán adelante su caso. «Es crucial entrar en la investigación para garantizar un juicio justo», manifestó Robles.

La Estrategia de Defensa

La defensa tiene como objetivo reconstruir los eventos de aquella noche. «Solicitaremos las grabaciones de las cámaras de seguridad del área para obtener una visión completa de lo sucedido», añadió el abogado. Además, se presentará un habeas corpus para buscar su retorno inmediato a Argentina, considerando los altos costos legales que enfrenta, que rondan los $10,000 dólares.

Los Hechos en el Bar

El inconveniente se produjo cuando Páez y sus amigos pretendían abandonar el establecimiento. Según su relato, habían saldado todas sus cuentas, pero el personal del bar las retuvo, alegando que existían consumos impagos. Ante esta situación, las jóvenes consideraron que estaban siendo estafadas y decidieron pagar para salir.

Gestos Racistas y Reacciones

Un video que captó el momento trascendió en redes sociales, mostrando a Agostina realizando gestos considerados racistas. «No estamos aquí para juzgar, sino para entender el contexto», dijo su abogado, quien enfatizó que la falta de discusión sobre las agresiones previas de los empleados del bar es preocupante.

Estado Actual de Agostina

A pesar de los rumores, su abogado asegura que la joven no está detenida, aunque se le impondrá una tobillera para evitar que salga del país mientras avanza el proceso judicial. «Está en su departamento, pero se siente vulnerable y desprotegida», expresó Robles, quien también destacó la dificultad de permanecer sola en un país donde no domina el idioma.

Las Dimensiones Legales del Caso

Agostina enfrenta acusaciones de injuria racial bajo el Código Penal brasileño, una figura que ha sido revisada recientemente, aumentando las penas y la gravedad del cargo. La defensa argumenta que debe considerarse el contexto completo del incidente para determinar la existencia de un delito real.

Análisis del Bar y su Historia

El bar Barzin, donde ocurrió el incidente, ha obtenido fama por conflictos anteriores. La defensa resaltó que ha habido otros casos problemáticos, incluso incidentes de violencia entre clientes. Miguel, un testigo, relató situaciones similares de abuso y amenazas por parte del personal del establecimiento, alimentando el debate sobre su conducta.

Prácticas Irregulares en el Local

Se han reportado múltiples quejas sobre cobros inesperados y tácticas engañosas que generan tensiones entre locales nocturnos y sus clientes. «La violencia puede nacer de estas injusticias», reflexionó Miguel, quien vivió una experiencia paralela.