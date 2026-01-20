Punta: Es necesario ajustar la Cooperativa

La Cooperativa Eléctrica enfrenta un nuevo rumbo bajo la dirección de Pablo Punta, quien fue designado por el juez federal Hugo Sastre. Su misión es reestructurar la institución, priorizando el servicio a los usuarios y la salud financiera de la cooperativa.

Reformas en el Horizonte

Pablo Punta, reciente interventor de la Cooperativa Eléctrica, ha declarado su compromiso con la profundización de los ajustes iniciados por su predecesor, Matías Bourdieu. En sintonía con el intendente Gerardo Merino, Punta apunta a realizar cambios cruciales en la estructura interna de la cooperativa.

“Es imprescindible implementar ajustes financieros dentro de la organización. El presupuesto y el flujo de fondos son temas prioritarios. Sin embargo, actuaré con cautela y no apresuraré decisiones”, expresó Punta en una entrevista reciente con Radio 3.

Respaldo Institucional

Según informes de Crónica, Punta cuenta con el respaldo político necesario para optimizar las operaciones de la cooperativa. El intendente Merino trabaja en conjunto con él, estableciendo un objetivo claro: alcanzar la estabilidad económica a mediados de este año.

Este objetivo incluye garantizar el financiamiento para el pago mensual a Cammesa y cumplir con el plan de deuda heredado de la gestión anterior.

“La intención del juez es reordenar financieramente la cooperativa y asegurar que vuelva a operar en beneficio de sus socios y usuarios, como se espera de una entidad prestadora de servicios públicos”, agregó Punta.

Desafíos con el Gremio

La salida de Bourdieu dejó tensiones abiertas; su decisión de recortar adicionales a los empleados chocó con la oposición del Sindicato de Luz y Fuerza, que llevó su reclamo a instancias administrativas y judiciales.

Punta ahora se enfrenta al reto de mejorar la eficiencia en costos mientras navega por un clima laboral complicado. A ello se suma que la cooperativa no ha reajustado las tarifas en el último año.

“Entendemos que este es uno de los momentos más críticos en la historia de la cooperativa. No obstante, estamos aquí para contribuir a cualquier solución. Es fundamental que estemos disponibles para lo que se requiera”, concluyó Punta.