La industria alcanza su mínimo desde marzo: empresas alertan sobre márgenes en crisis para sobrevivir

La reciente caída en la utilización de la capacidad instalada muestra una industria argentina en serios problemas. Con fuertes preocupaciones por la falta de consumo interno, el panorama se torna cada vez más incierto.

La situación actual de la industria en Argentina es alarmante. Según el último informe del INDEC, la Utilización de la Capacidad Instalada (UCI) se redujo al 57,7% en noviembre de 2025, marcando un descenso notable de casi cinco puntos en comparación con el mismo mes del año anterior (62,3%). Este índice es el más bajo desde marzo y señala que las esperanzas de un repunte en forma de «V» se han desvanecido, dejando a la industria en una meseta recesiva sin precedentes.

En un contexto donde el consumo interno flaquea y la apertura comercial se intensifica, las empresas se ven obligadas a sacrificar sus márgenes de ganancia para mantener sus operaciones. La situación se ha vuelto crítica, y cada semana que pasa parece confirmar el desánimo en los despachos fabriles.

Sector Productivo: Desigualdades Marcadas

El informe del INDEC revela una realidad desalentadora: mientras la refinación del petróleo alcanza un excepcional 86,5% gracias a la demanda de Vaca Muerta, sectores dependientes de mano de obra se desploman. La metalmecánica (excluyendo automotriz) cayó al 39,9% y la industria automotriz al 46,3%, resultado de la competencia internacional y una merma en la demanda local.

Opiniones de Expertos: Una Mirada Crítica

El economista Mariano Kestelboim señala que la baja en la actividad industrial es consecuencia de políticas económicas perjudiciales: «El consumo interno se está comprimiendo, lo que impacta directamente en la industria nacional, sumado a un costo de crédito elevado». Su diagnóstico es desolador, ya que sugiere que la situación actual es comparable solo a la crisis de la pandemia.

Desempleo y Desconexión Estructural

Entre los trabajadores fabriles, el ambiente es de resignación. Los expertos indican que desde finales de 2024, la actividad ha estado estancada y se prevén caídas en el empleo formal, especialmente en sectores como calzado e indumentaria. La desconexión entre la oferta externa y la producción local se ha vuelto un tema de preocupación crítica entre los analistas.

Impacto en las Pequeñas y Medianas Empresas

El sector de las PyMEs se encuentra en una posición complicada, con un exceso de productos terminados provenientes principalmente de Asia. Esto ha llevado a un nivel alarmante de saturación del mercado, desplazando la producción local y creando una competencia desleal.

El Colapso Textil y Desafíos en el Comercio Digital

La industria textil atraviesa una crisis notable, operando solo al 29,2% de su capacidad, en clara caída respecto al 48,2% de noviembre de 2024. Los aranceles bajos favorecen la importación de productos, mientras las fábricas nacionales enfrentan una competencia desleal por el crecimiento del comercio digital sin regulaciones.

Los empresarios del sector expresan desesperación ante una realidad donde los precios de la ropa apenas han subido un 15% en un contexto de inflación del 31%, lo que significa una pérdida sustancial en rentabilidad. Además, la apertura comercial hacia China, con condiciones que favorecen las importaciones, ha sido criticada como una estrategia que pone en riesgo el futuro de la industria nacional.

La Batalla Contra el Estado Chino

Los industriales hacen hincapié en que competir contra productos cuyo respaldo proviene de políticas estatales de otro país es insostenible. La estrategia actual en Argentina parece privilegiar un consumo de precios bajos, dejándose de lado el bienestar social y el desarrollo productivo.