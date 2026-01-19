Fallece un andinista francés de 33 años en el Aconcagua

Un andinista de origen francés falleció este lunes mientras intentaba alcanzar la cima del Aconcagua, la montaña más alta de Argentina, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza. Este lamentable suceso marca la segunda fatalidad en la temporada.

El desafortunado incidente ocurrió cerca del mediodía. Guillaume Ferey, de 33 años, se desmayó en la zona conocida como La Cueva, a una altitud de 6.700 metros sobre el nivel del mar.

Intentos de Rescate sin Éxito

Los guías de la expedición realizaron esfuerzos por confirmar su estado vital, pero lamentablemente no obtuvieron respuestas positivas. Ante la gravedad del caso, se comunicaron con el servicio médico y la patrulla de rescate de la Policía de Mendoza.

Comunicación de Emergencia

Según reportó el diario Uno de Mendoza, a las 11:57 un guía informó por radio que el andinista había perdido el conocimiento y no presentaba signos vitales. El equipo de emergencia se activó rápidamente y llegó al sitio para coordinar las maniobras de rescate.

Maniobras de Reanimación

Las autoridades detallaron que se llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente 30 minutos, además de la administración de medicación de emergencia. Sin embargo, cuando el personal especializado de rescate llegó a las 12:50, ya era tarde; el fallecimiento de Ferey fue confirmado por un médico en el lugar.

Recuperación del Cuerpo

El plan para la recuperación del cuerpo está programado para comenzar a medianoche del martes 20 de enero. Este operativo logrará alcanzar Nido de Cóndores, situado a 5.500 metros, a las 6 de la mañana. Las pericias requeridas se realizarán en el sitio antes de iniciar el descenso aéreo programado para las 8:30 en Gran Acarreo.

Segunda Pérdida en la Temporada 2025-2026

Este incidente se suma a la trágica pérdida de otro andinista en esta temporada. A principios de enero, se informó del fallecimiento de Konstantin Bitiukov, un ruso de 55 años, quien también sufrió un paro cardiorrespiratorio cerca del final de su ascenso en el sector El Hombro, a 6.800 metros de altura.