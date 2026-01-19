Martes en TV: Champions League y lo mejor del Australian Open

Agenda Deportiva del Martes 20 de Enero: Fútbol, Tenis y Más
No te pierdas la emocionante programación de eventos deportivos, que incluye citas clave de fútbol, tenis y baloncesto. Prepara tu día con nuestra guía de horarios y transmisiones.
Fútbol: ¡Acción en la Champions League!
Duelo de Gigantes
El martes se iluminará con varios partidos de la UEFA Champions League:
- 12:15 Kairat Almaty vs. Club Brugge – Fox Sports y Disney+
- 14:45 Bodø/Glimt vs. Manchester City – Fox Sports
- 17:00 Real Madrid vs. Mónaco – ESPN
- 17:00 Sporting Lisboa vs. PSG – ESPN 2
- 17:00 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund – ESPN 3
- 17:00 Olympiakos vs. Bayer Leverkusen – ESPN 4
- 17:00 Inter vs. Arsenal – Fox Sports
- 17:00 Copenhagen vs. Napoli – Disney+ y Canal 116 (Flow)
- 17:00 Villarreal vs. Ajax – Disney+ y Canal 117 (Flow)
Competencias en otras ligas
No solo la Champions League estará en juego:
- 17:00 Wrexham vs. Leicester – Championship – Disney+
- 16:45 Salford City vs. Swindon – FA Cup – Disney+
- 20:00 Miramar Misiones vs. Colón – Serie Río de La Plata – ESPN Premium y Disney+
- 22:00 Cerro Largo vs. Deportes Concepción – Serie Río de La Plata – ESPN Premium
Tenis: Las Estrellas en el Australian Open
Primeras Rondas
El Australian Open promete ser electrizante este martes:
- 5:00 Jannik Sinner vs. Hugo Gaston y Naomi Osaka vs. Antonia Ruzic – Primera Ronda – ESPN 2 y Disney+
- 21:00 Segunda Ronda – ESPN 2, ESPN 3 y Disney+
- 5:00 (del miércoles) Segunda Ronda – ESPN 2 y Disney+
Básquetbol: Duelos Imperdibles en Europa y la NBA
Euroliga y Más
Los fanáticos del baloncesto tienen mucho que esperar este martes:
- 14:45 Mónaco vs. Estrella Roja – Euroliga – Dsports 2 (1612)
- 16:45 Real Madrid vs. Milan – Euroliga – Dsports 2 (1612)
NBA en Acción
- 22:00 San Antonio Spurs vs. Houston Rockets – NBA – TNT Sports Premium
Liga Nacional de Argentina
- 22:10 Quimsa vs. San Martín de Corrientes – TyC Sports