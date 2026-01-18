Las Mejores Ciudades para Vivir en Argentina, según la UBA

Un innovador estudio busca transformar la manera en que se gestionan las grandes ciudades argentinas, proporcionando una visión clara y estratégica sobre su desarrollo. El nuevo Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025 ofrece datos comparables que pueden guiar políticas públicas más efectivas.

Durante años, el debate sobre la dirección y gestión de las ciudades argentinas ha estado marcado por la falta de datos y diagnósticos claros. Con el lanzamiento del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) 2025, se pretende llenar este vacío al proporcionar un análisis exhaustivo de cómo se administran y proyectan los diez conglomerados urbanos más importantes del país.

Un análisis profundo de las principales ciudades

El IGEC fue desarrollado por un grupo de especialistas del Centro de Ciudades Inteligentes en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA. Este estudio examina a Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Miguel de Tucumán, Salta, San Juan, Resistencia y Mar del Plata, utilizando cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

Evaluación y resultados

En total, se analizaron 159 indicadores organizados en 31 variables, siendo evaluados en una escala de 0 a 5 puntos. Según el doctor Omar Quiroga, director del Centro, esta escala permite evaluar el desempeño de cada ciudad desde «nada» hasta «cumple estándares internacionales».

El resultado general reveló un leve aumento, con un promedio que subió de 3,00 a 3,06 puntos entre 2024 y 2025, lo que se considera un avance significativo en un contexto económico desafiante.

Ranking y análisis de ciudades

Buenos Aires lidera el ranking con 3,65 puntos, seguida de Mendoza (3,34) y Córdoba (3,25). A pesar de estas clasificaciones, se enfatiza que el objetivo principal no es generar competencia, sino identificar fortalezas y áreas de mejora para las políticas públicas, haciéndolas más sostenibles.

Mejores y peores dimensiones

La dimensión de tecnología e infraestructura se posiciona como la más destacada, aunque ha tenido un leve retroceso interanual. Por otro lado, la dimensión ambiental mostró un notable progreso, reflejando el compromiso de varias ciudades con políticas de movilidad y gestión de residuos.

La dimensión social, que incluye educación, salud, cultura, empleo y seguridad, presenta un rendimiento homogéneo, con un enfoque claro en la importancia del capital humano y la cohesión social para el futuro de las ciudades.

Progreso de San Miguel de Tucumán

San Miguel de Tucumán ha destacado por su notable mejora reciente, atribuida a un plan estratégico eficaz y avances en la gobernanza. Este progreso resalta la importancia del liderazgo institucional y la planificación en la construcción de ciudades inteligentes.

Comparativa interanual y conclusiones

El IGEC 2025 incluye una comparación más exhaustiva entre 2024 y 2025, mostrando que muchas ciudades han mantenido o mejorado sus desarrollos estratégicos, lo cual es un logro significativo en un contexto donde la continuidad de políticas a menudo es un desafío.

¿Qué es el IGEC?

El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC) es una herramienta creada por el Centro de Ciudades Inteligentes de la UBA, diseñada para evaluar el desempeño de los principales conglomerados urbanos. Su objetivo es más que generar rankings competitivos; busca proporcionar diagnósticos que fomenten una mejor planificación y gestión urbana.

Dividido en cinco dimensiones esenciales —política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura—, el IGEC se basa en 159 indicadores que buscan guiar a los gobiernos locales hacia decisiones informadas en pro de una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.