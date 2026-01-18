Europa se alista ante las amenazas de Donald Trump

La disputa entre Estados Unidos y varios países europeos se intensifica tras las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a aquellos que se oponen al control estadounidense sobre Groenlandia, generando una crisis en las relaciones transatlánticas.

BRUSELAS.– El reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de aplicar aranceles a naciones europeas debido a su oposición al control sobre Groenlandia ha generado un fuerte eco en el ámbito internacional. Este conflicto, que algunos califican como el más grave entre aliados desde la Guerra Fría, pone en jaque el orden mundial actual y la cohesión de la OTAN.

Aranceles que Alteran la Diplomacia

Trump ha propuesto un arancel del 10% a partir del 1 de febrero a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Este movimiento busca presionar a estas naciones para que desmantelen una misión militar europea en Groenlandia y, a su vez, forzar negociaciones sobre la soberanía de la isla, considerada vital para la seguridad nacional de EE. UU.

El Contexto Militar

El mandatario ha expresado su inquietud respecto a la presencia de tropas europeas en el ejercicio “Resistencia Ártica”, argumentando que si Estados Unidos no controla Groenlandia, lo harán potencias rivales como Rusia o China.

Reacción de Europa: Unidad y Resistencia

La respuesta europea fue rápida y decidida. En un comunicado conjunto, los países afectados afirmaron que están “unidos” y advirtieron que las amenazas arancelarias “socavan las relaciones transatlánticas”. Además, reiteraron que su despliegue militar no representa ninguna amenaza.

Unión Europea en Alerta

Los embajadores de los 27 estados miembros de la Unión Europea se reunieron de manera urgente en Bruselas para evaluar posibles respuestas, aunque sin expectativas de acciones inmediatas. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, subrayó que cualquier inquietud sobre la seguridad de Groenlandia podría resolverse en el marco de la OTAN.

Crisis Diplomática sin Precedentes

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó contactos recientes con Trump respecto a la seguridad en la región ártica, pero la amenaza de aranceles es un hecho inédito en la historia de la alianza. Desde Europa, líderes como Emmanuel Macron y el ministro holandés de Exteriores han calificado las medidas de Trump como “chantaje”.

Reacciones Internacionales

Incluso dentro de Estados Unidos han surgido críticas. El senador demócrata Mark Kelly alertó sobre el impacto que las tarifas podrían tener en la economía estadounidense y cómo estas acciones están aislar a Estados Unidos de sus aliados. En Dinamarca, el ministro Lars Lokke Rasmussen reafirmó el valor de la acción colectiva en Europa.

Movilizaciones Sociales y Opiniones Divergentes

Las tensiones generaron reacciones en la sociedad civil. Miles de manifestantes salieron a las calles en Copenhague y Nuuk, proclamando que “Groenlandia no está en venta”. Según encuestas recientes, un alto porcentaje de groenlandeses se opone a una posible anexión por parte de EE. UU.

Complejidad Económica en la Crisis

La situación se complejiza considerando que seis de los ocho países amenazados son parte de la Unión Europea, lo cual plantea interrogantes sobre la legalidad de las tarifas propuestas. Diplomáticos europeos temen que esta escalada pueda llevar a represalias cruzadas que afectarían aún más la cooperación occidental en un contexto global fracturado.

