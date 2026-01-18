Nace la Asociación de Amigos del CAC y Transforman el Mapa Cultural

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Antonio Seguí se prepara para dar un gran salto en su desarrollo gracias a la creación de su propia Asociación de Amigos, un paso que buscará fortalecer la oferta cultural en la zona norte de la ciudad.

Impulsando el Arte en la Zona Norte

El CAC, ubicado en la Avenida Cárcano s/n, está en camino de formar su Asociación de Amigos, impulsada por un grupo diverso de entusiastas del arte, que incluye a destacados nombres como Nicolás Jabbas y María Antonia de la Torre. Esta última, también parte de la Asociación del Museo Emilio Caraffa, comenta: “La idea nació de quienes valoran la relevancia del Chateau Antonio Seguí y su potencial cultural”.

Un voto de confianza hacia el arte contemporáneo

El grupo fundador tiene un objetivo claro: buscar profesionalizar el respaldo al CAC. “Nos estamos organizando para promover y apoyar eventos, así como generar ingresos necesarios para impulsar las actividades del centro”, agrega De la Torre, subrayando la importancia de esta iniciativa.

Creando Un Polo Cultural

La nueva asociación no solo aspira a ser una fuente de financiamiento, sino también a fomentar la descentralización del arte en Córdoba. Muchos ciudadanos de regiones como Villa Allende y Unquillo enfrentan desafíos para asistir a actividades en el centro. Este nuevo polo cultural se presenta como una solución vital para la comunidad local.

La Estructura de la Asociación

Entre las novedades se incluirá la figura de «embajadores», quienes asumirán roles específicos basados en sus intereses y habilidades. La Asociación está en proceso de obtener su personería jurídica y planea comenzar a operar formalmente luego del receso estival.

Inspiración en el Museo Caraffa

El modelo a seguir para el CAC es la Asociación de Amigos del Museo Emilio Caraffa (Aamec), que cuenta con 40 años de historia y una sólida base de apoyo. “Desde su reconocimiento oficial, hemos mantenido una dinámica activa que contribuye enormemente al museo”, refleja Susana Verde, miembro histórico de la Aamec.

Fondos y Actividades Relevantes

La Aamec sostiene su modelo a partir de cuotas de los socios y contribuciones de benefactores. Estos fondos han permitido adquirir equipamiento esencial y organizar eventos que fomenten el arte y la cultura en Córdoba.

Desigualdades en la Cultura Cordobesa

A pocas cuadras del Caraffa, el panorama cultural es diverso. En el Palacio Dionisi, dedicado a la fotografía, se planea una Asociación de Amigos, aunque el proceso aún está en sus primeras etapas. Lucía Álvarez Pérez, directora del museo, expresa la intención de formar una estructura similar, pero resalta que la transición de autoridades ha demorado los avances.

El Caso del Museo Evita-Palacio Ferreyra

Por otro lado, el Museo Evita se enfrenta a la falta de una asociación que lo respalde, a pesar de su importancia en el turismo cultural. Este vacío contrasta con la efervescencia del CAC, donde los esfuerzos privados buscan cerrarle la brecha a la gestión pública.

El Papel Vital de las Asociaciones en la Cultura

En un contexto donde los recursos son limitados, estas asociaciones se convierten en actores clave en el ecosistema cultural cordobés. No son solo grupos de apoyo, sino elementos esenciales que contribuyen de forma significativa a la preservación y promoción del patrimonio artístico de la región.