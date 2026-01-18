Isi Palazón: «Con ‘Pacha’ Espino no hubo contacto en el penalti»

Isi Palazón Cuestiona el Penalti: “No Vi Contacto Alguno”

Después de la dolorosa derrota del Rayo Vallecano ante el Celta de Vigo, Isi Palazón no se guardó sus opiniones sobre el penalti polémico que decidió el encuentro. Su declaración promete dar de qué hablar.

La Jugada Controversial en Balaídos

Durante el partido en Balaídos, el Rayo Vallecano se encontró en una situación complicada tras el penalti señalado por el árbitro Mateo Busquets. Palazón declaró que, a pesar de la decisión tomada en el campo, después de revisar la jugada, no encontró evidencia de contacto que justificara la sanción.

Un Diálogo Con El Árbitro

El centrocampista reveló que el árbitro mencionó que su compañero, ‘Pacha’ Espino, había cometido falta al “darle abajo” a Bryan Zaragoza. Sin embargo, la versión del jugador celeste difiere, asegurando que el contacto fue en la cadera. “Hay criterios un poco diferentes, pero no hay que echar la culpa a ese momento en concreto”, comentó Palazón, aunque reconoció que el árbitro acertó en la expulsión de Mendy.

Reflexiones Tras La Derrota

La reciente eliminación del Rayo de la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés ha dejado una semana dura para el equipo. Palazón subrayó la importancia de aprender de las derrotas y se mostró optimista respecto al próximo encuentro contra Osasuna. “El partido lo empezamos bien, pero ellos nos marcan cuando mejor estábamos. En el descanso hablamos de realizar cambios y tuvimos ocasiones para empatar”, añadió.

Mirando Hacia El Futuro

A pesar de las adversidades, Isi Palazón insistió en que hay que quedarse con lo positivo, haciendo hincapié en la necesidad de seguir adelante y aprender de cada experiencia en el terreno de juego.