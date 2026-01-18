Confusión fatal: Hombre agredió por error a un colectivero tras discusión de tránsito

Un violento enfrentamiento en las calles de La Plata se ha vuelto noticia tras el ataque de un hombre a un colectivero. Lo que comenzó como un altercado de tránsito terminó con un herido grave que ahora necesitará cirugía.

## Un incidente que escaló rápidamente

El conflicto se originó el pasado martes en la intersección de diagonal 74 y 31. Un hombre, al volante de su camioneta Ford Ranger gris, se molestó con el conductor de un colectivo de la línea 273. Según informes, el camionero se sintió encerrado entre dos autobuses, lo que provocó su enojo.

## La persecución y el ataque

Furioso, el dueño de la camioneta decidió seguir al chofer que, en su opinión, había creado la peligrosa situación. Al alcanzar a su objetivo en 77 y 135, alrededor de las 21:32, la situación se tornó violenta. Un video de una cámara de seguridad revela cómo el colectivero detiene su unidad y baja la ventanilla para dialogar. En un giro inesperado, la discusión termina con un golpe directo al rostro del chofer, que se aleja rápidamente después del ataque.

## Consecuencias del ataque

Las imágenes captadas muestran al chofer del colectivo comenzando a sangrar profusamente, manchando su camisa celeste, mientras reanuda su trayecto. A pesar de que su destino era la central de la empresa, la gravedad de su estado llevó a los pasajeros a contactarse con el SAME. Sin embargo, ante la demora de los servicios de emergencia, optaron por llevarlo a un hospital cercano.

## El futuro del colectivero

Tras el ataque, el colectivero se pronunció sobre su situación: “Ya inicié los trámites para realizar la cirugía plástica”. A través de una entrevista, el chofer expresó su incertidumbre sobre cuánto tiempo estará fuera de servicio. Enfatizó que el ataque estaba destinado a otro conductor, pero subrayó que la violencia no debería ser una opción para resolver conflictos en la vía pública.

La incomprensión y el descontrol en las calles son un llamado a la reflexión: “Nadie puede andar partiéndole la cara a cualquier persona”, mencionó, dejando claro que incidentes como este pueden sucederle a cualquiera.