Todo lo que sabemos hasta ahora sobre la tercera entrega del aclamado musical

¿Vuelve Donna? La emoción crece por una posible tercera entrega de Mamma Mia!

La posibilidad de una nueva película de Mamma Mia! tiene a sus fanáticos al borde de la emoción. Tras casi ocho años del estreno de Mamma Mia! Here We Go Again, la idea de seguir la historia musical enfrenta diversos rumores y declaraciones de figuras clave del elenco.

El foco de los rumores recae en el icónico personaje de Donna Sheridan, interpretado por Meryl Streep. Tras su trágica muerte en la segunda película, muchos se preguntan si podría regresar de alguna manera en esta nueva entrega.

El regreso de personajes: ¿posible o probable?

El actor Stellan Skarsgard, quien se destacó como Bill Anderson en las anteriores películas, fue el encargado de encender el debate. Durante su aparición en la reciente ceremonia de los Globos de Oro 2026, sugirió que en el mundo del cine, los límites son bastante flexibles, y que el regreso de personajes no es algo impensable.

Una idea en desarrollo

Skarsgard mencionó: “Todos pueden volver de la muerte en las películas”, dejando entrever que hay creatividad en marcha para revitalizar a Donna en *Mamma Mia 3*. No obstante, aunque esto suma esperanza, aún no hay una confirmación definitiva. La productora Judy Craymer ha indicado que, a pesar de tener el guión listo, el proyecto sigue sin luz verde oficial y está en una etapa preliminar de desarrollo.

Meryl Streep: ¿está lista para volver?

En cuanto a Meryl Streep, su disposición para regresar permanece abierta, dependiendo de la calidad argumental. Durante una charla con Vogue, bromeó sobre posibilidades inusuales, como una hermana gemela para Donna, un truco clásico del cine.

El elenco original también expresa su interés

Otros protagonistas, como Amanda Seyfried, quien da vida a Sophie, la hija de Donna, han manifestado su deseo de retomar sus roles en esta nueva etapa, explorando un lado más maduro de los personajes. Además, figuras como Pierce Brosnan, Christine Baranski, y Colin Firth también han mostrado interés en el proyecto, lo que sugiere una posible reunión del elenco original.

Expectativas y emociones en aumento