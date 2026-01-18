Solidaridad de la UNPSJB tras el deslizamiento del cerro Hermitte

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco brinda su apoyo a las familias afectadas por el deslizamiento de tierra que ha obligado a evacuar a más de 90 hogares en Comodoro Rivadavia.

La situación en el barrio Sismográfica y El Marquesado es crítica, con un alerta máxima activada tras el movimiento del suelo que ha causado estragos en la ladera sur del cerro Hermitte. La UNPSJB expresó su solidaridad con las familias que han sufrido pérdidas materiales y la angustia de dejar sus hogares.

Solidaridad y Acción Conjunta

A través de un comunicado, la universidad destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad, Defensa Civil y Bomberos, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de los residentes y brindar asistencia a quienes padecen el impacto del deslizamiento.

Monitoreo y Estudio del Fenómeno Geológico

La situación se encuentra bajo el análisis de un equipo interdisciplinario creado específicamente para estudiar el deslizamiento en Cerro Hermitte. Este grupo ha estado registrando la actividad en la zona durante varios años y continúa ofreciendo información crucial que permitirá tomar decisiones informadas para salvaguardar la integridad de los vecinos.

Consecuencias del Deslizamiento

La preocupación es palpable en la comunidad tras la aparición de grietas y hundimientos en viviendas y calles de áreas reconocidas por su inestabilidad geológica. Aunque el último gran desplazamiento se registró hace más de 60 años, la universidad recuerda que estudios anteriores ya habían alertado sobre el riesgo de movimientos de suelo silenciosos.

Trabajo de Emergencia y Asistencia a Vecinos

El comunicado de la UNPSJB también resalta la dedicación de los equipos de emergencia y voluntarios que operan en condiciones desafiantes para apoyar a las familias evacuadas. Se hace un llamado a la ciudadanía para seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informados a través de fuentes confiables. Además, las personas que requieran ayuda pueden acercarse a los centros de evacuación disponibles o comunicarse con las líneas de emergencia establecidas.

La universidad reafirma su compromiso de seguir colaborando y aportando conocimientos técnicos ante esta emergencia, que pone de relieve los desafíos del crecimiento urbano frente a zonas geológicamente vulnerables en Comodoro Rivadavia.