Detrás del Pogo: Regresa el Festival Escuela Cosquín Rock

Disfruta de una experiencia única en el corazón de Santa María de Punilla, donde la teoría se combina con la práctica en un entorno propicio para los futuros profesionales del entretenimiento.

Lejos de la enseñanza convencional, el Instituto Cultura Contemporánea (ICC) abre las puertas a su innovador programa de formación: el Festival Escuela Cosquín Rock 2026. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo desmitificar la organización de eventos masivos mediante una aproximación técnica y contextual.

Aprendizaje en Acción: Del Aula a la Realidad

La formación comienza antes de que se escuche la música. Las clases teóricas tendrán lugar los días 11 y 12 de febrero en la sede del ICC, situada en la Plaza de la Música. Durante estas jornadas, se abordarán temas fundamentales como la producción integral, la perspectiva de triple impacto y se ofrecerán módulos electivos que incluyen gastronomía y el diseño estético del evento.

La experiencia práctica comienza el 13 de febrero, con un recorrido por el montaje del festival. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con expertos en áreas clave como técnica, programación y producción, proporcionando un vistazo real al funcionamiento de un evento de esta magnitud.

El clímax del aprendizaje se vivirá el 14 de febrero, cuando los alumnos participen activamente en el festival, permitiéndoles observar y evaluar el proceso en acción, lo que es decisivo para su acreditación final por parte del Instituto.

Un Aprendizaje Integral con Profesionales del Sector

El equipo docente está formado por expertos del ICC y profesionales de EnVivo Producciones, lo que asegura a los participantes un aprendizaje enriquecedor directamente de aquellos que manejan la complejidad de un evento masivo.

El programa está diseñado para productores, artistas, técnicos y comunicadores que desean adquirir conocimientos prácticos sobre la gestión de eventos en un ambiente real.

Con la certificación de la Fundación Cultura Contemporánea y el respaldo de escuelas italo-argentinas, la inscripción incluye transporte al predio, acreditación para el primer día del festival y seguro de accidentes personales.

Con la primera etapa de venta de entradas ya agotada, actualmente está disponible la segunda preventa a un valor de $627.300. Para más información sobre el contenido del programa y el formulario de inscripción, visita el sitio oficial del Instituto Cultura Contemporánea.