Club Talleres Juniors: Refugio y asistencia para evacuados del cerro Hermitte

En respuesta al deslizamiento del cerro Hermitte, el Club Atlético Talleres Juniors abre sus puertas como un espacio seguro para las familias evacuadas de Sismográfica y El Marquesado, ofreciendo apoyo logístico y asistencia inmediata.

El Club Atlético Talleres Juniors en Comodoro Rivadavia ha decidido ofrecer sus instalaciones para acoger a los vecinos evacuados de los barrios Sismográfica y El Marquesado, quienes se han visto afectados por el reciente desplazamiento del cerro Hermitte. Este gesto solidario se llevó a cabo en las primeras horas de la emergencia, brindando un refugio seguro para las familias que debieron abandonar sus hogares.

Compromiso y Solidaridad en Tiempos de Crisis

Julio Naduán, presidente del club, explicó que la decisión se tomó debido a la cercanía de la institución con el barrio y el fuerte lazo que mantiene con la comunidad. “Es una situación que nos afecta a todos y decidimos poner el club a disposición, ya que la mayoría de las personas son conocidos”, comentó Naduán.

Cerro Hermitte después del desplazamiento // Foto José Guerreiro

Asistencia para los Afectados

En las primeras horas, el club se convirtió en un punto de permanencia transitoria para aquellos que sufrían el impacto emocional de la evacuación. Con el avance de la crisis, la asistencia se ha expandido, incluyendo ayuda de voluntarios, médicos y psicólogos. “Estamos organizando alimentos y servicios básicos para garantizar el bienestar de quienes lo necesiten”, agregó Naduán.

Ayuda Logística y Coordinación

Hasta el momento, más de 200 personas han utilizado las instalaciones del club, y de ellas, entre 12 y 15 evacuados han pasado la noche allí. Talleres Juniors también actúa como un centro logístico para las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia involucrados en la zona afectada. “Hoy estamos trabajando conjuntamente con la Municipalidad para ayudar en lo que podamos”, afirmó el presidente del club.

C.A.T.J. // Foto José Guerreiro

Preocupación por el Impacto en el Club

El dirigente también destacó su preocupación por el efecto del deslizamiento en la infraestructura del club, ya que algunos sectores se encuentran en áreas comprometidas. Sin embargo, enfatizó que lo urgente es atender la situación de emergencia. “Las prioridades son claras. Una vez que este proceso culmine, abordaremos el tema de los daños”, concluyó Naduán.