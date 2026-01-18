Argentina ampliará su mapa aéreo con más de 12 vuelos internacionales en 2026

El 2026 se presenta como un año pivotal para la aviación argentina, con un notable aumento en las conexiones internacionales y la llegada de nuevas aerolíneas, impulsando tanto el turismo como los negocios.

Argentina inicia el nuevo año con un significativo cambio en su conectividad aérea. Se multiplican las rutas directas al exterior y emergen más opciones desde ciudades del interior, reflejando una creciente demanda en turismo, negocios y eventos. Esta evolución responde a un mercado en expansión, que responde ágilmente a las necesidades del viajero moderno.

Récords Históricos en el Transporte Aéreo

El final de 2025 dejó cifras que marcan un antes y un después: en noviembre, más de 4.3 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos argentinos, haciendo de este el mes más movido en la historia del país. Asimismo, se registraron 33,914 operaciones aéreas en ese mismo periodo.

En términos de crecimiento, entre enero y noviembre de 2025, 45.9 millones de viajeros utilizaron vuelos dentro y fuera de Argentina, un incremento del 12% interanual. Se anticipa que con un diciembre tradicionalmente alto, la cifra anual se acercará a los 50 millones de pasajeros.

Turismo Emisivo en Auge

Un factor clave detrás de esta expansión es el marcado aumento del turismo emisivo: más de 17.5 millones de argentinos viajaron al exterior entre enero y noviembre de 2025, lo que representa un crecimiento del 43.3% respecto al año anterior. Esta tendencia se ve facilitada por una combinación favorable de condiciones cambiarias y la expansión de vuelos, especialmente hacia el Caribe, Estados Unidos y Europa.

El Turista Que Viene: Un Desafío

Por otro lado, el turismo receptivo enfrentó una caída, con apenas 7.9 millones de visitantes extranjeros en el mismo periodo, un descenso del 20.9%. La encarecida situación del país y la pérdida de atractivo cambiario afectan la decisión de los turistas internacionales, lo que explica la estrategia de las nuevas rutas en 2026, enfocadas en captar la demanda saliente.

Nuevas Conexiones Internacionales en 2026

El calendario de 2026 promete más de una docena de nuevas rutas y frecuencias reforzadas:

Febrero

2 de febrero: Flybondi iniciará la ruta Buenos Aires–Encarnación, gran oportunidad para el turismo local.

Marzo

29 de marzo: LATAM comenzará el vuelo directo Santiago de Chile–Neuquén, crucial para la Patagonia norte.

Mayo

16 de mayo: Arajet abrirá la ruta Punta Cana–Mendoza, vinculando el Caribe con la región de Cuyo.

23 de mayo: Plus Ultra ampliará sus servicios en la conexión Madrid–Buenos Aires.

Junio

5 de junio: Aerolíneas Argentinas lanzará el vuelo Córdoba–Miami, que permanecerá regular tras el Mundial de Fútbol.

Impacto en los Pasajeros

La principal novedad para los pasajeros es la descentralización del transporte aéreo. Con la incorporación de nuevas rutas desde Córdoba, Rosario, Mendoza y otras provincias, se elimina la necesidad de transitar por Buenos Aires, reduciendo tiempos y costos.

La competencia en rutas clave, como hacia España y Estados Unidos, incrementará la disponibilidad de asientos y potencialmente ofrecerá tarifas más atractivas. Sin embargo, los precios seguirán viéndose influenciados por factores como la estacionalidad y la estrategia comercial de cada aerolínea.