Descubre los secretos de la cocina patagónica con un destacado chef local

Aventurarse en la gastronomía de Bariloche es como emprender un viaje sensorial que celebra la riqueza de la Patagonia. Desde cordero a la cruz hasta trucha arcoíris, descubre los sabores que definen un horizonte culinario único.

Uniendo Territorio y Gastronomía

La cocina patagónica se distingue por su autenticidad y conexión con la tierra. En el corazón de Bariloche, el chef Aníbal Ramírez, del Sheraton Bariloche, comparte su pasión por elevar los ingredientes locales en cada plato. «Colaboramos con pequeños productores de la región para traer lo mejor de Río Negro a la mesa», afirma Ramírez.

La Trayectoria de un Apasionado Chef

Con una carrera que comenzó en El Bolsón, Ramírez ha recorrido un apasionante camino culinario. Desde sus inicios como bachero, se formó en gastronomía en Córdoba y enfrentó el reto de cocinar en el prestigioso Llao Llao. Hoy, es el chef ejecutivo del Sheraton, donde prepara delicias para miles de visitantes cada temporada.

Ingredientes Clave de la Patagonia

La lista de ingredientes que definen la cocina patagónica es corta, pero impactante: trucha, frutos rojos, hongos, cordero y manzanas del Valle. Ramírez hace hincapié en la importancia de la cercanía con los productores de El Bolsón y el Golfo de San Matías, creando un vínculo entre la montaña, la estepa y el mar.

El Arte de Cocinar el Cordero Patagónico

El cordero se cocina a la llama, un proceso que requiere tiempo y paciencia: cuatro horas de cocción que garantizan un sabor ahumado y una textura excepcional. Este método es altamente demandado tanto por turistas como por locales y puede servir en empanadas o salsas concentradas.

La Historia Detrás del Cordero

Los corderos patagónicos son alimentados con leche y pastizales naturales, lo que se traduce en una carne tierna y sabrosa. La simplicidad en su preparación resalta las características únicas de este producto.

La Influencia del Turismo en el Menú

El turismo tiene un rol vital en las elecciones del menú. Muchos visitantes buscan los clásicos: cordero, trucha y frutas finas. Sin embargo, Ramírez introduce innovaciones, como hongos de pino en pastas y postres que combinan sabores regionales.

La Trucha Arcoíris: Un Clásico Patagónico

La trucha arcoíris, criada en aguas puras, se ha convertido en un símbolo de la gastronomía andina. Su calidad y frescura la hacen un favorito tanto entre turistas como entre los locales.

Delicias Dulces: Postres que Cautivan

Los postres de Ramírez son una obra de arte. Recomienda una innovadora tarta de chocolate sin harina, acompañada de frutas frescas y una salsa de lavanda. Cada postre busca reflejar la identidad patagónica, como el que ganó el premio al mejor postre con una combinación de chocolate, hongos y frambuesas.

Perspectivas sobre el Turismo Gastronómico

A pesar de los desafíos, como los incendios forestales, la Patagonia se mantiene como un destino gastronómico en crecimiento. «Cada producto local actúa como embajador de esta región», afirma Ramírez, destacando la resistencia de la cocina patagónica.

Cordillera Secreta: Un Plato que Une Sabores

Uno de los platos más celebrados de Ramírez es Cordillera Secreta, que combina cordero, morillas y langostinos, acompañado de panacota de queso azul. Este plato es un ejemplo claro de su visión de conectar diferentes elementos regionales en un solo bocado.

Empanadas: Un Clásico Adaptado

Las empanadas también forman parte esencial de la cocina patagónica. Con variaciones que incluyen cordero y hongos, permiten que los sabores locales se integren sin perder su esencia.