Canales de TV estatales de Irán hackeados: Mensaje del ex príncipe Reza Pahlavi al aire

Un suceso sin precedentes sacudió el control mediático en Irán cuando un grupo de hackers irrumpió en todos los canales de televisión estatal, transmitiendo un poderoso mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi que llamó a la resistencia contra el régimen.

Este evento tuvo lugar en un contexto de intensas protestas sociales que enfrentan al régimen islámico, coincidiendo con una de las crisis políticas más severas de las últimas décadas en el país.

Un Llamado a la Rebelión

Durante varios minutos, la programación habitual de la televisión pública fue interrumpida para difundir el mensaje de Pahlavi. En él, instó a los iraníes a no rendirse ante la represión y a organizarse para generar un cambio político significativo. Esta declaración, que antes solo circulaba en redes sociales y plataformas bloqueadas, alcanzó una audiencia masiva a través de la señal estatal, demostrando las vulnerabilidades del sistema comunicacional del régimen.

El Contexto de Protestas en Irán

La intervención se da en medio de un clima de protestas que surgieron en respuesta al aumento del costo de la vida y que rapidamente se transformaron en un movimiento generalizado contra el gobierno. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que miles de personas han perdido la vida debido a la brutal represión estatal. La ONG Iran Human Rights reporta al menos 3,428 muertos, mientras que otras estimaciones independientes elevan esta cifra hasta 20,000, en un escenario de censura y restricción informativa.

La Respuesta del Régimen

Ante la creciente presión interna e internacional, el régimen iraní decidió reabrir las escuelas y proclamó un regreso a la «normalidad», mientras las advertencias oficiales se endurecen. El presidente Masud Pezeskian declaró que cualquier ataque contra el líder del país se interpreta como una declaración de guerra contra la nación, y las autoridades han culpado a Estados Unidos e Israel de fomentar la «sedición», amenazando con severas represalias.

Impacto del Mensaje de Pahlavi

El mensaje de Pahlavi no solo logró atravesar las barreras comunicacionales del régimen, sino que también simboliza la importancia del apoyo internacional, que se ha manifestado en diversas ciudades alrededor del mundo. En Berlín, Londres y París, miles han salido a las calles para exigir el fin de la represión en Irán y el respeto por los derechos humanos.

Desafíos de Verificación

A pesar del apagón informativo, la filtración del discurso de Pahlavi representó un quiebras fundamental en el control que ejerce el régimen sobre los medios de comunicación. Pero la situación actual impide la verificación independiente de la magnitud de las protestas y de la represión, complicando aún más la búsqueda de la verdad en este contexto de crisis.