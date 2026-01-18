Deslizamiento en cerro Hermitte obliga a evacuar a más de 90 familias en Comodoro Rivadavia

Más de 90 familias de Comodoro Rivadavia se vieron obligadas a evacuar sus hogares tras un grave deslizamiento de tierra en el Cerro Hermitte, que generó pánico y daños severos en la zona norte de la ciudad.

Durante la madrugada de este domingo, un fuerte movimiento del suelo sacudió los barrios Sismográfica y El Marquesado, provocando una situación de emergencia que dejó a los vecinos sin luz y en plena oscuridad mientras intentaban escapar del peligro.

Impacto devastador en viviendas

Los residentes informaron daños críticos en sus casas, que incluyen grietas profundas, hundimientos de cimientos y colapsos de muros. Algunos hogares quedaron inhabilitables, poniendo en evidencia la magnitud de la catástrofe.

“Mi casa se abrió por la mitad”, relató un damnificado, describiendo la terrible situación que enfrentaron. La rápida respuesta de Bomberos y Defensa Civil fue crucial para asistir a las familias afectadas y evaluar los riesgos en la zona.

Evacuaciones y centros de alojamiento temporal

En un primer momento, las personas evacuadas fueron llevadas al Club Talleres. Posteriormente, el municipio habilitó el Hotel Deportivo para aquellos que no podían regresar a sus hogares. Las autoridades buscan garantizar un apoyo adecuado a los afectados.

Declaraciones del intendente

El intendente Othar Macharashvili calificó el hecho de “una catástrofe”, subrayando que, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales. “Nuestra prioridad es estar al lado de los vecinos en estos momentos difíciles y tomar las decisiones necesarias para proteger sus vidas y propiedades”, afirmó en una conferencia de prensa. Adicionalmente, anunció el cierre perimetral de la zona por 48 horas para prevenir más incidentes.

Medidas preventivas y apoyo gubernamental

Conforme a lo informado por el municipio, se emitió un comunicado recomendando una evacuación preventiva de al menos 48 horas, dado el riesgo de que el deslizamiento continúe. Esto se debe a la posibilidad de un mayor movimiento en la zona afectada.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y el gobierno nacional ofrecieron su apoyo, preparando planes de asistencia material y económica para las familias damnificadas. La prioridad es continuar con las evaluaciones y establecer soluciones habitacionales adecuadas para los que han perdido todo.