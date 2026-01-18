Ministros suspenden su agenda tras el descarrilamiento

El descarrilamiento de trenes en Adamuza ha conmocionado a España. Los ministros y el presidente Pedro Sánchez han cancelado sus actividades del día como muestra de respeto.

El trágico descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba, ha dejado al país en estado de alerta. En respuesta a esta calamidad, casi todos los miembros del gabinete español, junto al presidente Pedro Sánchez, han decidido suspender sus compromisos agendados para este lunes.

Un Día de Duelo en el Gobierno Español

De acuerdo a la información publicada en la web oficial de Moncloa, la mayoría de los ministros se han sumado a esta medida, excepto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien continúa con un encuentro programado con representantes de CCOO y UGT para discutir la situación laboral del sector turístico, además de una videoconferencia con la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann.

Actividades que se Mantienen en Medio de la Tragedia

A pesar de la suspensión de actividades, algunos ministros tienen compromisos ineludibles. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reunirá con el jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón. Por su parte, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, participa en la ‘XIII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo’ en Alcalá de Henares, Madrid.

Asimismo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, está presente en una reunión del Eurogrupo en Bruselas.

Compromiso con Córdoba

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, también ha cancelado su agenda en solidaridad con la provincia de Córdoba, donde ha sido elegido diputado del PSOE en varias ocasiones. Planas expresó su profunda preocupación y tristeza a través de la red social X, agradeciendo a los servicios de emergencia y a la comunidad local por su solidaridad ante este desastre.

Contexto de Movilización Agraria

El ministro tenía programada una reunión importante con las organizaciones agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones para discutir la nueva programación de la Política Agraria Común, en un momento marcado por la movilización de los productores en oposición al acuerdo reciente entre la UE y Mercosur.