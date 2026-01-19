Artemis II: La NASA incluirá un microsatélite argentino en su misión

El microsatélite ATENEA, fruto del talento argentino, será parte de la emocionante misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de la humanidad a la Luna tras más de medio siglo de ausencia.

En un contexto donde se realizan recortes en programas de investigación y sueldos del sector científico, aparece una excelente noticia: Argentina estará presente en la próxima misión a la Luna gracias al microsatélite ATENEA, desarrollado por la CONAE junto a varias instituciones y universidades nacionales.

El nombre “ATENEA” hace honor a la diosa griega de la sabiduría y la estrategia.

Darío Genua, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, destacó: “Nuestra participación en esta misión refuerza la imagen internacional de Argentina y evidencia nuestra capacidad para contribuir en la economía espacial del futuro”.

Detalles sobre Artemis II

Artemis II será la primera misión tripulada en llegar a la órbita lunar en más de 50 años. Esta prueba, de aproximadamente diez días de duración, validará los sistemas necesarios para misiones humanas más complejas en el futuro.

El lanzamiento está programado para el viernes 6 de febrero de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, con una ventana que se extenderá hasta finales de abril.

Qué es ATENEA y su rol en la misión

El ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y fabricado en Argentina. Este microsatélite será lanzado como carga secundaria a bordo del poderoso cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, cuyas dimensiones son aproximadamente 30 cm x 20 cm x 20 cm.

ATENEA ya está integrado en el sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su actividad en el espacio.

Su despliegue se llevará a cabo a más de 70,000 kilómetros de la Tierra. La misión tiene como objetivo validar tecnologías críticas para futuras exploraciones espaciales, mejorando así la madurez tecnológica de subsistemas diseñados en el país.

Durante su misión, el microsatélite estará encargado de medir los niveles de radiación en órbitas profundas, evaluar el rendimiento de componentes en el entorno espacial, recopilar datos GPS en diversas órbitas y validar enlaces de comunicación a larga distancia.

Colaboradores del microsatélite

El desarrollo de ATENEA implicó la colaboración de varias entidades, incluyendo la CONAE, VENG S.A., la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín.

Desafíos en el contexto nacional

Es importante destacar que este avance se da en un momento crítico para la ciencia y la tecnología en Argentina. Por ejemplo, el prestigioso presidente de la CONAE, Raúl Kulichevsky, renunció recientemente tras enfrentar un vacío de recursos y la parálisis de programas clave como SAOCOM y SARE.

Grupos especializados han señalado que el presupuesto destinado a ciencia y tecnología ha caído a niveles históricos, reflejando un claro retroceso en la inversión pública en estos sectores. Este contexto podría comprometer el futuro de la investigación científica y espacial en el país.