Ashton Kutcher brilla en el estreno de ‘Belleza Perfecta’, la serie más esperada de la semana en streaming

El universo del streaming se renueva esta semana con emocionantes estrenos que prometen captar la atención de todos los espectadores. ¡Descubre qué nuevos títulos llegarán a tus plataformas favoritas entre el 19 y el 25 de enero!

Intrigas y Misterios en Disney+

A partir del miércoles, llega un thriller que mezcla tecnología y belleza. Este filme presenta un inquietante dilema: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por la perfección estética? Con un elenco que incluye a Evan Peters, Rebecca Hall, Ashton Kutcher y Anthony Ramos, esta historia promete mantenerte al borde del asiento.

Un Asalto Millonario en Prime Video

Desde el miércoles, se estrena un emocionante thriller centrado en un robo. Zara y Luke, dos amigos que trabajan en inversiones, se ven atrapados en un asalto. Deberán seguir las órdenes de los delincuentes mientras un inspector investiga el caso. Esta producción exclusiva cuenta con las actuaciones de Sophie Turner y Jacob Fortune-Lloyd.

El Mundo de Game of Thrones se Expande en HBO Max

A partir del lunes, los fanáticos de Game of Thrones podrán disfrutar de El caballero de los Siete Reinos. Esta película sigue la travesía de Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell), quienes forjan una amistad inesperada mientras exploran un mundo lleno de aventuras. La adaptación está basada en The Hedge Knight de George R.R. Martin.

Un Viaje Transformador en Flow

Desde el jueves, el On Demand de Flow presenta la película de Paula Hernández. Leni acompaña a su padre, el reverendo Pearson, en su misión evangelizadora, pero todo cambiará en el camino. Este drama, basado en la novela de Selva Almada, destaca con un elenco que incluye a Alfredo Castro y Sergi López.

Escalando la Cima en Netflix

A partir del viernes, los amantes de la aventura podrán seguir a Alexander J. Honnold, un reconocido escalador, mientras intenta conquistar uno de los rascacielos más altos de Taiwán en un evento en vivo lleno de adrenalina.

Historia Verdadera en Flow

La historia basada en hechos reales, El hombre de las mil caras, se suma al catálogo del On Demand de Flow este jueves. La película examina la vida del agente secreto español Francisco Paesa y su vínculo con Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, en una de las operaciones más memorables contra ETA. Protagonizada por Eduard Fernández, esta filmación ganó aclamación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Un Clásico Moderno Vuelve a Netflix

Además, Netflix da la bienvenida a una película de Quentin Tarantino ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Protagonizada por Brad Pitt, Christoph Waltz y Mélanie Laurent, este filme nos lleva a un viaje de venganza y sabotaje contra los nazis, habiendo recibido nada menos que ocho nominaciones a los Premios Oscar.