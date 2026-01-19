Waiwen se hunde en la tabla

El equipo de vóleibol de Waiwen se encuentra en una racha negativa tras su última caída ante Defensores de Banfield, aumentando la presión en su lucha por la postemporada.

Waiwen continúa su búsqueda por la consistencia en la Liga Argentina de vóleibol y, en el cierre del Tour 4 celebrado en Morón, Buenos Aires, sufrió su décima derrota consecutiva al perder 3-0 frente a Defensores de Banfield. Este resultado deja al conjunto comodorense en una situación complicada, con pocas posibilidades de clasificar a la postemporada.

Desempeño Deficiente y una Gira Sin Éxitos

Bajo la dirección de Lisandro Luppo, Waiwen evidenció nuevamente dificultades para mantener un juego sólido, siendo superado por parciales idénticos de 25-21. En esta gira, el equipo no logró ganar un solo set, lo que demuestra la falta de efectividad en su rendimiento.

Situación en la Tabla de Clasificación

La derrota lo posiciona en el penúltimo lugar de la tabla, empatado con Vélez, que podría finalizar esta fecha en el último lugar, en función de su enfrentamiento con el líder Ciudad. Vale destacar que Ciudad, líder del torneo, sufrió su primera derrota de la gira ante Boca.

El Reto de Recuperarse en Casa

Waiwen busca cambiar su destino al regresar a casa para el próximo tour que se llevará a cabo en Comodoro Rivadavia. Los próximos encuentros serán cruciales: el jueves 29 de enero recibirán a Tucumán de Gimnasia, el sábado 31 se enfrentarán a River Plate, y cerrarán el domingo 1 de febrero contra San Lorenzo. Todos los partidos están programados para comenzar a las 21:00.

Papel Fundamental del Público

Con la urgencia de romper esta mala racha, el apoyo del público local será decisivo para que Waiwen recupere la confianza y mantenga viva la esperanza de llegar a los cruces finales. La ventana de seis partidos que aún queda les ofrece una última oportunidad para revertir la situación.

Resultados y Posiciones Actuales

A pesar de su delicada situación, Waiwen no enfrenta el riesgo de descenso, ya que en esta edición de la Liga Argentina no habrá equipos que pierdan la categoría. Sin embargo, las posibilidades de clasificación se están desvaneciendo rápidamente.

En el último encuentro, Bautista Gazaba se destacó como el máximo anotador del equipo con 23 puntos, seguido por Bruno Wagner con 11. A pesar de los esfuerzos, Waiwen no logró encontrar el camino hacia la victoria.

Posiciones actuales:

Ciudad: 30 puntos (11G, 1P)

UPCN: 26 puntos (8G, 4P)

Monteros: 23 puntos (8G, 4P)

Boca: 19 puntos (6G, 5P)

Waiwen: 6 puntos (2G, 10P)

Vélez: 5 puntos (1G, 10P)