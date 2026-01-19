Gallardo mira al futuro: Reflexiones sobre el pasado y su visión para River 2026

El último encuentro de River Plate antes del inicio del Torneo Apertura dejó huella. El equipo se impuso a Peñarol en un emocionante amistoso que terminó en penales, preparándolo para el debut ante Barracas Central el próximo sábado.

Después de cerrar su pretemporada en Uruguay, el director técnico Marcelo Gallardo se sinceró sobre su trayectoria en el club y las lecciones aprendidas del año pasado. En una entrevista reveladora, destacó la importancia de las experiencias que moldearon su carrera y cómo su visión del fútbol moderno ha evolucionado.

Reflexiones de un líder

Gallardo habló sobre sus comienzos en el club y la impronta que dejó en su vida personal y profesional. “Cada etapa me marcó y me hizo crecer. Desde que llegué a los 12 años hasta ahora, mi conexión con River siempre ha sido profunda”, comentó el técnico, rememorando sus primeros pasos y su evolución como jugador y entrenador.

La influencia del pasado

El técnico recordó un momento clave de su infancia: “Recuerdo a Gabriel Rodríguez, mi entrenador en infantiles. Si no hubiese tenido la determinación de pedirle un cambio, mi vida sería otra. Ese gesto me permitió quedarme en el club y comenzar mi historia”.

Un año para olvidar

Al referirse al 2025, Gallardo no escondió su frustración: “No cumplimos los objetivos que nos propusimos. Fue un año complicado lleno de sorpresas, con más derrotas de las esperadas. Reconocer los errores es fundamental para aprender y crecer”. Después de un año difícil, su mensaje es claro: “El enfoque debe estar en revitalizarnos y afrontar el futuro con optimismo”.

El poder del acompañamiento

Sobre el apoyo incondicional de los hinchas, Gallardo expresó su gratitud: “Más de 80 mil personas acompañándonos en cada encuentro. Estoy aquí para seguir brindando alegrías. Este año debemos trabajar unidos, el equipo tiene que responder”.

Construyendo un ambiente positivo

En su rol de líder, el técnico también destacó la importancia de la comunicación y la empatía dentro del plantel: “Es vital que los jugadores sepan cuándo estoy bien y cuándo no. La relación humana es esencial para el éxito del grupo”.

Preparando el camino a seguir

Con la pretemporada detrás y el inicio del campeonato que se aproxima, Gallardo siente un renovado optimismo. “El regreso anticipado y la llegada de nuevos refuerzos nos han dado una buena energía. Estamos preparados para enfrentar este nuevo desafío”, afirmó el entrenador, quien además reflexionó sobre la creatividad dentro del juego y la adaptación a las circunstancias actuales.

La esencia del fútbol moderno

“Entender cómo se vive hoy el fútbol y adaptarse a esos cambios es fundamental. Debemos ser capaces de gestionar no solo la disciplina, sino también las emociones y la conexión humana entre los jugadores”, concluyó Gallardo, resaltando que los verdaderos éxitos se logran en conjunto.