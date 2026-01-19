Guerra y petróleo: Expertos pronostican un precio de 60 dólares para 2026

Las recientes tensiones internacionales han llevado a un ligero incremento en los precios del petróleo, mientras los analistas prevén una estabilidad en el mercado energético durante 2026.

El crudo Brent, referencia en Europa, ha registrado una subida leve en sus precios, cotizando por encima de los 64 dólares, un incremento del 3% al inicio de este año. Este aumento se produce en un contexto global marcado por la incertidumbre, especialmente en relación a las tensiones geopolíticas que afectan el suministro de petróleo.

Tensiones Internacionales y su Impacto en el Petróleo

Las intervenciones militares en Venezuela y las crecientes protestas civiles en Irán, un importante productor de petróleo, están detrás de este aumento en los precios. La preocupación por un posible desabastecimiento del crudo y la inestabilidad en el estrecho de Ormuz, una ruta vital para el comercio energético mundial, ha llevado a que el Brent superara brevemente los 66 dólares por barril, mientras que el petróleo intermedio de Texas (WTI) alcanzó los 61 dólares.

Previsiones del Mercado para 2026

A pesar de las fluctuaciones recientes, los expertos anticipan que el precio del crudo podría estabilizarse en un rango de entre 55 y 60 dólares a lo largo del año. La OPEP ha mantenido sus previsiones de demanda en 106,52 millones de barriles diarios, mientras que la oferta de otros países productores no pertenecientes a la OPEP+ se estima en 54,78 millones de barriles por día.

Impacto del Superávit Petrolero y la Demanda Estable

Se espera que, aunque el mercado experimente picos de volatilidad, una sobreproducción por parte de algunos países fuera de la OPEP+ y una demanda constante mantengan los precios relativamente bajos.

Advertencias sobre la Inestabilidad

A pesar de estas constantes, los analistas alertan sobre los posibles efectos adversos de un aumento en las tensiones en Irán. Cualquier interrupción del suministro podría resultar en un fuerte impacto en los precios del crudo. Los expertos de TXB indican que el riesgo geopolítico incrementaría la presión inflacionaria en el sector energético, mientras que desde Generali señalan que una escalada en el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podría ser manejable si no se extiende a otras regiones. Sin embargo, una crisis contenida podría llevar a que el petróleo se posicione nuevamente entre los 65 y 70 dólares por barril, un movimiento que beneficiaría a los consumidores pero podría afectar a los productores de la zona y a la industria del esquisto estadounidense.