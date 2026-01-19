Un joven de 27 años sufre accidente en cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell

Un trágico incidente ocurrido este sábado en Villa Gesell ha dejado a un joven de 27 años en estado crítico tras volcar con su cuatriciclo en la zona de médanos. La comunidad está conmocionada por este suceso que resalta la necesidad de extremar las precauciones al conducir vehículos recreativos.

El accidente y su impacto

El joven sufrió un severo traumatismo encéfalo-craneano y lesiones por politraumatismo. Tras el vuelco en las dunas, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó rápidamente al lugar para proporcionar asistencia médica inicial.

Lugar del accidente en Villa Gesell Marcelo Manera

Traslado de urgencia por la gravedad

Debido a la gravedad de sus heridas, el joven fue trasladado de emergencia a un hospital de alta complejidad en La Plata, donde se espera que reciba tratamiento especializado.

Un llamado a la responsabilidad vial

Las autoridades locales han reiterado la importancia de una conducción responsable, advirtiendo sobre los peligros de manejar en estas áreas durante la temporada alta, donde los accidentes son frecuente.

Otro incidente inquietante

El viernes, un accidente similar involucró a dos mujeres, de 27 y 31 años, que también sufrieron lesiones después de volcar en su cuatriciclo en la misma localidad. Ambas fueron atendidas rápidamente y trasladadas a un hospital en Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios para evaluar sus condiciones.

Accidente anterior en la zona de médanos Marcelo Aguilar – LA NACION

Un contexto preocupante para los vehículos recreativos

Estos incidentes se producen en un contexto más amplio de accidentes que han ocurrido en diferentes sectores de la costa atlántica, especialmente en áreas de médanos frecuentadas durante la temporada de verano. A pesar de los esfuerzos preventivos, la frecuencia de estos siniestros sigue generando preocupación.

Casos que alarman

Recientemente, la historia de Bastián Jeréz, un niño de ocho años que resultó gravemente herido en un choque entre un UTV y un cuatriciclo, ha reavivado el debate sobre la seguridad en el uso de estos vehículos. Su situación ha llevado a cuestionar los controles existentes y la peligrosidad de operar vehículos en zonas no autorizadas.