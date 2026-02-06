Las tácticas de Jeffrey Epstein para atraer a jóvenes en Brasil: concursos, revistas de moda y reclutadores

Revelan Nuevos Documentos que Conectan a Jeffrey Epstein con Brasil: Implicaciones Alarmantes

Se han hecho públicos millones de documentos que iluminan las oscuros vínculos del empresario Jeffrey Epstein con Brasil. Estas revelaciones sugieren una red de explotación y tráfico que podría haber involucrado a menores de edad.

Los nuevos archivos, divulgados el 30 de enero, detallan encuentros de Epstein en Brasil y mencionan a un «agente» que supuestamente facilitaba jóvenes, a menudo menores, durante sus visitas de negocios al país.

Conexiones preocupantes en Brasil

En los documentos se mencionan al menos cuatro adolescentes brasileñas que, según se reporta, fueron llevadas a Estados Unidos para asistir a una fiesta en una de las lujosas residencias de Epstein. BBC News Brasil también reveló que una de sus víctimas había declarado que hasta 50 mujeres brasileñas estuvieron en su mansión.

Las Revelaciones de un Testimonio Judicial

Un testimonio de 2010 destaca que Epstein contactó en Brasil a una mujer que le proporcionaba jóvenes para la prostitución. La declaración, aunque censurada, sugiere que Epstein había estado en el país en múltiples ocasiones.

Interés en Atraer Modelos Brasileñas

Los documentos también incluyen correos electrónicos que revelan ideas de Epstein para establecer un concurso de belleza en Brasil, con el objetivo de atraer a jóvenes a su entorno. Además, se menciona su interés por adquirir una revista de moda, lo que sugiere una posible estrategia para acceder a nuevos talentos en la industria.

Intercambios Intrigantes

En otro intercambio de correos de 2016, se discutieron posibilidades de inversión en una agencia de modelos en Brasil. Se estimaron costos y estrategias para atraer «caras nuevas» en el mundo de la moda, con una inversión inicial considerable.

Impactantes Revelaciones sobre la Trata de Personas

Un extracto de un testimonio de un ex empleado apuntó a la complicidad de Jean-Luc Brunel, un exagente de modelos que falleció en prisión bajo acusaciones de trata. Según la testigo, era Epstein quien financiaba los visados para estas jóvenes, facilitando así su ingreso a Estados Unidos.

Conclusiones Alarmantes de las Nuevas Revelaciones

Mientras continúa la investigación, queda claro que el alcance de estas actividades podría ser más extenso de lo que se pensaba inicialmente. Las implicaciones son muy serias y podrían abrir nuevas avenidas de investigación sobre la red de tráfico de Epstein en Brasil y más allá.