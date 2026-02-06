Este sábado, el Estadio Monumental de River Plate se convierte en el protagonista de una nueva era en el fútbol argentino, al permitir por primera vez la venta de bebidas alcohólicas en partidos oficiales desde 1998.

Un Nuevo Comienzo en el Fútbol Porteño

La apertura de venta de bebidas alcohólicas se implementará durante el partido contra Tigre, como parte de una prueba que busca transformar la experiencia de los espectadores. Esta decisión marca un hito significativo en la gestión de los estadios en Buenos Aires, alejándose de las restricciones que duraron más de dos décadas.

Protocolo de Control Estricto

Las autoridades han establecido un riguroso protocolo para esta iniciativa. Las bebidas estarán disponibles únicamente en zonas específicas del estadio, como los palcos 360, áreas de “hospitality” y ciertas secciones de las tribunas San Martín y Belgrano. Los aficionados deberán ser mayores de 18 años y comprar su bebida con anticipación a través de RiverID, con un límite de ocho horas antes del inicio del partido. Además, se permitirá un consumo máximo de dos vasos por persona, y no se podrán trasladar envases hacia las tribunas generales.

El Fin de una Prohibición Larga

La venta de alcohol en estadios fue prohibida a partir de mayo de 1998 por la Ley 24.788, con el objetivo de combatir la violencia entre hinchadas. Este año, River Plate da un paso audaz al romper con esa tradición, buscando brindar una experiencia más cómoda y responsable a sus seguidores.

Lecciones del Futuro

Aunque otras experiencias recientes, como la de Estudiantes de La Plata, habían permitido la venta de versiones sin alcohol, el regreso de la cerveza a las gradas de River Plate es un avance significativo. Este cambio no solo responde a una evolución de la política de seguridad, sino también a un enfoque de modernización que busca tratar a los hinchas como protagonistas y no como un simple número.

Nueva Visión de Seguridad en los Estadios

El consentimiento para vender alcohol en el Monumental es un reflejo de un cambio en la percepción de las autoridades sobre el consumo y la seguridad en eventos deportivos. Esta innovación será controlada mediante un sistema de identificación digital que pretende prevenir el consumo descontrolado que llevó a las restricciones de hace más de 28 años.

Transformación del Monumental

El Monumental se posiciona ahora como uno de los estadios más avanzados de la región, combinando zonas VIP y servicios de alta calidad. Con el objetivo de ofrecer una experiencia acorde a los estándares internacionales, el club confía en la responsabilidad de sus asistentes para disfrutar de este nuevo servicio.