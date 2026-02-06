Banco Central adquiere US$ 126 millones durante la revisión del FMI en Buenos Aires

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sigue fortaleciendo sus reservas internacionales a través de compras de divisas. En su último movimiento, adquirió US$ 126 millones para incrementar su stock en moneda extranjera.

Las reservas internacionales brutas alcanzaron los **US$ 44.750 millones**, aunque la entidad sufró una caída diaria de **US$ 667 millones**. A pesar de estas compras, las reservas netas se mantienen en cifras negativas, lo que indica la compleja situación económica del país.

Ritmo Sostenido de Compras de Dólares

En las últimas 24 ruedas de operación, el BCRA ha incrementado sus reservas en **US$ 1.423 millones desde el inicio del año**, con un acumulado de **US$ 266 millones solo en febrero**. Sin embargo, este esfuerzo no ha sido suficiente para contrarrestar la caída general de las reservas.

Desafíos por Caídas en el Oro y Pagos de Deuda

A pesar de las adquisiciones, la caída en el precio del oro ha impactado negativamente en las reservas del banco central. Actualmente, posee aproximadamente **1,98 millones de onzas troy**. Además, Argentina realizó un pago de **US$ 823 millones** al Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que también afectó los niveles de reservas.

El economista Federico Machado ha comentado que, en la actualidad, las reservas netas se encuentran en **US$ -1.240 millones**. Esta situación se ve agravada por los compromisos de deuda que el país enfrenta, lo que complica aún más la estabilidad económica.

Nuevas Estrategias Cambiarias del BCRA

Desde este año, el BCRA ajusta las bandas cambiarias en función de la inflación reportada por el INDEC. Este nuevo mecanismo de adquisición de divisas tiene como objetivo fortalecer las reservas en moneda extranjera y mantener estabilidad en el mercado cambiario. Las proyecciones oficiales estiman que las compras podrían oscilar entre **US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones** en 2026, dependiendo del rendimiento económico.

Control de Compras Diarias

Para evitar alteraciones en la dinámica del mercado, el BCRA vigila que las adquisiciones diarias no superen el **5% del total operado** en el mercado cambiario.

Inspección del FMI en Buenos Aires

Una misión del FMI ha llegado a Argentina para llevar a cabo la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas, que podría desembolsar cerca de **US$ 1.000 millones**. Los técnicos revisarán el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias del gobierno, así como la situación de las reservas.

A pesar de ciertos avances, el gobierno actual no ha logrado cumplir con las metas de acumulación de reservas. El BCRA no alcanzó el objetivo previsto de **US$ 3.000 millones**, terminando el año con cifras negativas cercanas a **US$ 14.000 millones**. De cara al futuro, se busca solicitar un perdón por estos desvíos y revisar las metas establecidas con el FMI.