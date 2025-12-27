Las ventas de hipnóticos y sedantes aumentan un 6,55% en 2023

Título: Crece el Uso de Medicamentos para Dormir en Argentina: Un Reflejo del Estrés Joven

Bajada: En un contexto donde la ansiedad y el insomnio afectan a un número creciente de argentinos, las ventas de hipnóticos y sedantes han aumentado significativamente, especialmente entre los más jóvenes.

Durante los primeros diez meses de 2024, Argentina registró la venta de 2.956.933 unidades de hipnóticos y sedantes. Esta cifra creció a 3.150.736 en el mismo periodo de 2025, mostrando un incremento notable. El análisis del Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de la Confederación Farmacéutica Argentina destaca un aumento en las alteraciones del sueño, atribuible a un contexto económico difícil.

Un Cambio en el Perfil de los Consumidores

Erika Coria, farmacéutica, observa que el consumo de estos medicamentos ha cambiado, ahora incluye a un público más joven. “La gente viene y dice que no puede dormir debido al estrés”, revela. Este fenómeno, que antes era más común en personas mayores, se ha vuelto habitual entre los jóvenes, quienes enfrentan presiones que impactan su bienestar físico y mental.

Datos Alarmantes sobre el Sueño y la Salud Mental

El aumento en la venta de medicamentos para dormir refleja un crecimiento del 6,55% interanual. Esta situación no solo indica una mayor dependencia de estos productos, sino que destaca las secuelas emocionales y comportamentales de la pandemia, sumadas a las complejidades del actual entorno económico.

Causas del Aumento del Estrés

Según el estudio, factores como la incertidumbre financiera y el incremento del costo de vida han disparado los niveles de ansiedad. La informalidad laboral también ha aumentado, alcanzando al 43,3% de los trabajadores, lo que agrava la situación, sobre todo en los jóvenes, que enfrentan tasas de desempleo de hasta el 12,7%.

Impacto de la Crisis Económica en el Sueño

Las familias argentinas están atravesando un escenario crítico de deuda. La morosidad se ha triplicado, y un 29% de la población planea usar su aguinaldo para saldar deudas, según un informe de Focus Market. Esta realidad contribuye a las alteraciones del sueño, que conllevan un rendimiento laboral disminuido y riesgos para la salud mental.

Repercusiones en el Sistema de Salud

El ajuste en el gasto público también afecta al sistema de salud: la ejecución presupuestaria en hospitales nacionales ha caído entre un 30% y un 40%. Esto se traduce en una mayor búsqueda de soluciones rápidas, como medicamentos hipnóticos y ansiolíticos de venta libre.

El Testimonio de los Profesionales de la Salud

La psicóloga Patricia Girabel subraya el aumento de pacientes medicados y el incremento de trastornos de ansiedad, incluyendo insomnio. Resalta que los suplementos naturales suelen consumirse en exceso, reflejando la angustia de una población cansada por la inseguridad económica y la desestructuración familiar.

Facturación en la Industria Farmacéutica

A pesar del aumento del 35,6% en la facturación de la industria farmacéutica, las unidades vendidas han disminuido. Durante el tercer trimestre de 2025, las transacciones cayeron un 8,2% en comparación con el año anterior, lo que preocupa a los expertos del sector.