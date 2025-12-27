50 años del primer número uno de Queen y el disco más caro de la historia

El 27 de diciembre de 1975, Queen llegó a lo más alto de las listas en el Reino Unido con su emblemático álbum A Night At The Opera. Esta producción, considerada una de las más costosas de su época, fusionó rock y ópera de una forma jamás vista antes.

La grandiosa obra de Queen no solo superó las expectativas con su producción, sino que también conquistó a fans en todo el mundo, logrando ubicaciones privilegiadas en las listas de éxitos, incluyendo el Top 5 en Australia, Canadá y Estados Unidos, donde recibió múltiples certificaciones de platino.

Un Disco de Revelaciones Musicales

Entre sus 12 temas inolvidables, se encuentra el célebre Bohemian Rhapsody, que se convirtió en el primer gran éxito de la banda en el Reino Unido, un himno que sigue resonando con el paso del tiempo.

Un Título que Rinde Homenaje a los Hermanos Marx

Lanzado el 21 de noviembre de 1975 por EMI y Elektra, el título del álbum rinde homenaje a la famosa comedia de los Hermanos Marx, *A Night at the Opera*, que se estrenó en 1935. Este guiño a la comedia reflejó la visión creativa de la banda, tal como lo expresaron: «Parecía encajar muy bien con algunas de las cosas que estábamos haciendo en el álbum». La conexión fue tan fuerte que, más tarde, Queen le regalaría un disco de oro a Groucho Marx.

La Creación de un Clásico

Bohemian Rhapsody, grabada en un intenso periodo de tres semanas y bajo agotadoras sesiones de 12 horas al día, se registró en seis estudios del Reino Unido entre agosto y noviembre de 1975. Con más de seis minutos de duración y un estilo desafiante, su verdadero significado se ha mantenido como un enigma, ya que Freddie Mercury nunca lo reveló.

Una Fusión de Estilos y Técnicas

La complejidad de la pieza se manifiesta en su innovador uso de la producción vocal, con alrededor de 180 sobregrabaciones en una era donde la grabación en cinta analógica de 16 pistas era la norma. En un hito para el mundo de la música, Queen reconoció la importancia de los videoclips para promocionar su trabajo. En tan solo cuatro horas, grabaron un video que, aunque simple, sentaría las bases para la revolución del videoclip en los años 80.

Reconocimientos y Legado

El álbum y su sencillo estelar también tuvieron un impacto significativo en la industria, llevándolos a los Grammy. *Bohemian Rhapsody* les otorgó sus primeras nominaciones en la 19ª edición de los premios, destacando su innovador enfoque musical.

El productor Roy Thomas Baker recordó la creación como una «locura total»: «Se trató básicamente de una broma, pero una broma exitosa». Así, *A Night At The Opera* no solo definió una era para Queen, sino que también reafirmó su lugar en la historia de la música, convirtiéndose en un referente eterno.