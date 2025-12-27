Internación prolongada para Cristina: parálisis intestinal y dificultades con sólidos

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un proceso de recuperación más complicado de lo esperado tras una cirugía por apendicitis. Militantes se reúnen en el Sanatorio Otamendi para manifestar su apoyo.

El Sanatorio Otamendi ha confirmado que la ex mandataria presenta un cuadro de “íleo posoperatorio”, lo que ha llevado a extender su internación. Tras pasar la Navidad en el centro médico, Cristina Kirchner continúa recibiendo tratamiento con drenaje y antibióticos intravenosos después de ser operada por apendicitis aguda con peritonitis hace más de una semana.

Complicaciones en la Recuperación

La recuperación de CFK se ha vuelto más compleja de lo previsto, obligando a prolongar su estancia en el Sanatorio Otamendi. Según el último parte médico, la ex presidenta no ha superado el cuadro postoperatorio y se ha diagnosticado un íleo, que no se trata de una obstrucción física, sino de una “parálisis transitoria” del intestino.

Detalles del Tratamiento Médico

La directora médica del sanatorio, Marisa Lanfranconi, indicó que la paciente sigue en tratamiento con antibióticos endovenosos y mantiene un drenaje peritoneal. Debido a su condición, su alimentación se limita a una estricta dieta líquida, sin posibilidad de avanzar a sólidos hasta que el tránsito intestinal se restablezca.

Diagnóstico y Síntomas

Los síntomas de íleo posoperatorio se hicieron evidentes el miércoles anterior, llevando a la realización de una tomografía que confirmó la situación. Este diagnóstico alteró el optimismo inicial sobre su evolución y obligó a la ex vice presidenta a pasar la Navidad hospitalizada.

Historico Médico de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner había sido internada el 20 de diciembre de forma urgente. En total, cuenta con un historial que incluye tres cirugías significativas en la última década: la extirpación de la glándula tiroides en 2012, una operación de un hematoma subdural en 2013 y una histerectomía completa en 2021.

Solidaridad de sus Seguidores

El 24 de diciembre, un grupo de militantes y simpatizantes se concentró en la entrada del Sanatorio Otamendi para brindar su apoyo a Cristina Kirchner en su primera Navidad tras la condena en la Causa Vialidad. La actividad, organizada por la cuenta «Argentina con Cristina», incluyó una oración encabezada por el sacerdote Francisco “Paco” Olveira y la instalación de un árbol navideño donde los presentes dejaron mensajes de aliento.

Un Lazo entre la Política y la Comunidad

La vigilia no solo reflejó la situación de salud de la ex presidenta, sino también un fuerte sentido de unidad y solidaridad, convirtiendo el lugar en un punto de encuentro para los que la apoyan en este difícil momento. La convocatoria, que surgió a través de redes sociales, demostró el compromiso de sus seguidores en un momento crítico.