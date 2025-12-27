Putin: EE.UU. busca debilitar Bitcoin usando energía nuclear

El presidente Putin ha revelado que Estados Unidos está considerando usar la central nuclear de Zaporizhzhia para impulsar la minería de Bitcoin, una jugada que podría transformar la energía nuclear en un nuevo motor para la economía digital.

El mandatario ruso, Vladímir Putin, ha declarado que EE.UU. está mostrando interés en la minería de Bitcoin aprovechando la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, ubicada en territorio ucraniano. Este proyecto se enmarca en un contexto de tensiones geopolíticas y crisis de energía global.

Un Cambio de Estrategia Nuclear

Durante un encuentro empresarial el 24 de diciembre, Putin afirmó que la agenda de Washington respecto a la central de Zaporizhzhia está evolucionando. Según el presidente, la Casa Blanca ya no se limitaría a garantizar la seguridad de la planta, sino que también estaría explorando la posibilidad de explotar su capacidad energética para actividades de minería de Bitcoin.

Esta propuesta, de realizarse, podría convertir la central nuclear en un recurso estratégico tanto para Rusia como para EE.UU., creando un inédito esquema de cooperación energética.

Involucramiento y Omisiones Estratégicas

Es notable que Putin no mencionó un eventual papel de Ucrania en este acuerdo, a pesar de que la planta está bajo control ruso. La información fue primero divulgada por el diario ruso Kommersant y confirmada por testigos del encuentro.

En este contexto, Putin expresó: «La parte estadounidense está interesada en organizar operaciones de minería de criptomonedas en la central», indicando que incluso se considera la posibilidad de suministrar electricidad a Ucrania desde allí.

Silueta del Silencio Oficial

Al 26 de diciembre de 2025, no ha habido respuestas ni confirmaciones por parte del gobierno de EE.UU. sobre estas afirmaciones, las cuales permanecen como una versión unilateral en el marco de negociaciones más amplias sobre el futuro de la central y la seguridad energética regional.

Zaporizhzhia ha sido un punto álgido desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en 2022, siendo un sitio crucial por su tamaño y ubicación. Aunque cuenta con seis reactores de gran capacidad, la planta no ha estado operativa en varios años, por recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica debido a preocupaciones de seguridad.

Riesgos y Desafíos en la Minería de Bitcoin

El uso de la central para minería de Bitcoin se presenta como un desafío, dada su condición actual marcada por incertidumbres técnicas y alarmas internacionales sobre la inestabilidad energética en la región.

Rusia como Potencia en Minería de Bitcoin

A pesar de las circunstancias en Zaporizhzhia, Rusia ha logrado posicionarse como el segundo país en el mundo en términos de potencia de cómputo para la minería de Bitcoin, solo detrás de EE.UU. Los mineros rusos representan actualmente el 15,5% del hashrate global, consolidándose en la infraestructura de la red Bitcoin gracias a su excedente de energía hidroeléctrica.

El analista Jaran Mellerud señala que Rusia se ha beneficiado de su infraestructura energética antes subutilizada, pero advierte que esta expansión enfrenta límites. Actualmente, la minería consume alrededor del 3% de la energía total generada en el país, sugiriendo que esto podría explicar el interés en nuevas fuentes de electricidad asequible, como la central de Zaporizhzhia.