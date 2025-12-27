Un Sábado Ventoso y Soleado en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Un día perfecto para disfrutar al aire libre se anticipa para este sábado 27 de diciembre, con un cielo parcialmente nublado y vientos intensos que marcarán la jornada.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado comenzará con un cielo algo nublado y una temperatura mínima de 18 grados. Los vientos, provenientes del oeste, alcanzarán velocidades entre 32 y 41 km/h, mientras que la humedad se mantendrá en un 44%, asegurando una buena visibilidad.

Pronóstico para la Tarde

En horas de la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, y la temperatura máxima podría alcanzar los 26°C. Durante este lapso, los vientos cambiarán a provenientes del sudoeste, con intensidades similares a las de la mañana.

Cómo Termina la Jornada

Al caer la noche, la temperatura descenderá hasta alrededor de 22 grados. No obstante, los vientos continuarán siendo un elemento destacado, con ráfagas del oeste que podrían llegar a alcanzar entre 42 y 50 km/h.