China impone sanciones a 20 empresas de defensa y 10 ejecutivos estadounidenses por venta de armas a Taiwán

China Responde con Sanciones a Empresas Estadounidenses por Venta de Armas a Taiwán

La tensión entre China y Estados Unidos se intensifica tras la reciente venta de armamento por parte de Washington a Taiwán, resultando en sanciones contra empresas estadounidenses.

Detalles de las Sanciones Impuestas

En una medida contundente, China ha sancionado a 20 empresas estadounidenses relacionadas con la defensa, junto con 10 de sus ejecutivos. Esta acción se produce apenas una semana después de que Estados Unidos anunciara un paquete de venta de armas a Taiwán, valorado en más de 10 mil millones de dólares.

Consecuencias de las Sanciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que las sanciones incluyen el congelamiento de los activos de estas empresas en el país y la prohibición de cualquier tipo de relación comercial con ellas por parte de individuos y organizaciones chinas.

De acuerdo con la declaración oficial, «la cuestión de Taiwán es un interés primordial de China y una línea roja que no debe ser cruzada en las relaciones chino-estadounidenses». Además, advirtieron que cualquier empresa o persona que participe en la venta de armamento a Taiwán enfrentará graves repercusiones.

Las Empresas Afectadas

Entre las entidades sancionadas se encuentran importantes nombres como Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services y Boeing, específicamente de su unidad en St. Louis. Palmer Luckey, fundador de la firma de defensa Anduril Industries, es uno de los ejecutivos afectados y se le ha prohibido hacer negocios en China y entrar al país.

Además, los activos de estas empresas en el territorio chino también han sido congelados.

Una Venta de Armas desde el Corazón del Conflicto

El paquete de venta de armas a Taiwán, que equivale a aproximadamente 8.6 mil millones de euros, generó una respuesta airada por parte de Beijing, que considera a la isla como parte de su territorio y insiste en su reunificación bajo control chino.

Si el Congreso estadounidense aprueba este acuerdo, sería la mayor venta de armamento a Taiwán hasta la fecha, lo que incrementaría todavía más las tensiones en la región.

Contexto de Tensión entre China y Estados Unidos

La relación entre ambas potencias se ha deteriorado en varios frentes, incluyendo comercio, tecnología y derechos humanos. Además, China ha incrementado su actividad militar en las cercanías de Taiwán, llevando a cabo ejercicios con barcos de guerra y cazas de manera casi diaria cerca de la isla.