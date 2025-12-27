Argentinos Huyen a las Playas Chilenas: Alerta sobre Seguridad para Turistas

Alerta por Inseguridad: Argentinos Afectados por Robos en Chile Durante el Éxodo de Fin de Año

A medida que el final del año se acerca, miles de argentinos se dirigen a Chile buscando disfrutar de sus playas y festividades. Sin embargo, las vacaciones traen consigo preocupaciones por la creciente inseguridad en el país vecino.

Graves Succesos en la Ruta Las colas interminables de autos en la aduana de Los Libertadores se han convertido en una imagen recurrente en el éxodo de fin de año hacia Chile. Las playas como Viña del Mar y La Serena son destinos predilectos para turistas de Mendoza, San Juan y Córdoba, atraídos por el famoso espectáculo de fuegos artificiales del Año Nuevo.

Preocupación por la Seguridad de los Turistas A pesar de la alta demanda de alquileres en la costa chilena, la preocupación por la inseguridad aumenta. Los delitos contra turistas, incluidos asaltos violentos y robos en estacionamientos, son cada vez más frecuentes. Recientemente, se reportaron episodios alarmantes en los que delincuentes atacaron a vehículos argentinos, utilizando tácticas como pinchazos de neumáticos para robar.

Aviso de la Embajada Argentina Frente a esta situación, la embajada de Argentina en Chile ha emitido un aviso recomendando a los turistas que utilicen medios de pago digitales, eviten aceptar ayuda de extraños en caso de sufrir una pinchadura y empleen estacionamientos privados para mayor seguridad. “Se aconseja no dejar pertenencias a la vista en los vehículos y tener especial cuidado en centros comerciales y lugares con gran afluencia de personas”, mencionó el comunicado.

Casos Reales de Asaltos Las advertencias adquieren mayor peso luego de que una familia mendocina viviera un asalto a mano armada en la ruta hacia Santiago. Laura Lorca relató cómo su familia fue atacada por delincuentes encapuchados que les robaron su vehículo y pertenencias, dejando a sus hijas descalzas en medio de la carretera. Otro suceso impactante fue el robo de una camioneta a una familia de San Juan en un complejo privado en La Serena, donde los asaltantes lograron eludir las medidas de seguridad.

Robos en Transporte Público El peligro también acecha a los viajeros en transporte público. Recientemente, un grupo de delincuentes asaltó un colectivo con 60 pasajeros, despojándolos de sus pertenencias mientras el micro transitaba por la Cuesta de Chacabuco.

Precauciones en el Paso Cristo Redentor El Paso Cristo Redentor sigue habilitado las 24 horas, facilitando el cruce hacia Chile. Las autoridades recomiendan que los viajeros lleven la documentación necesaria y consulten los canales oficiales para evitar demoras en la frontera. Actualmente, se reportan tiempos de espera de aproximadamente una hora para los trámites aduaneros.