2025 de Luis Caputo: Optimismo en la City y alerta en la economía

La gestión de Luis Caputo cerró el 2025 con un inesperado retorno a los mercados financieros y una estabilidad cambiaria conseguida a través de un intenso endeudamiento. Sin embargo, tras la fachada de éxito, las dificultades de la economía real continúan marcando la pauta.

A medida que el año llegaba a su fin, Caputo enfrentó el desafío de equilibrar un sistema financiero complejo que priorizó la macroeconomía frente a la realidad de los ciudadanos. La recuperación que se vislumbró a nivel de los mercados aún no llega a las calles, donde los cambios son desiguales y dependen de un esquema monetario que empieza a mostrar signos de desgaste.

De la Alta Volatilidad a la Flotación Cambiaria

El panorama cambiario fue un ejercicio de pragmatismo. Ante la amenaza de una liquidación del agro en verano, el Ministerio de Economía implementó una reducción temporal de retenciones en febrero, que funcionó como un respiro hasta junio. A partir de abril, se transicionó a un sistema de flotación entre bandas cambiarias, manteniendo una depreciación controlada del 1%.

La Tensión Cambiaria y el Contexto Electoral

El mes de julio se convirtió en un punto crítico con el final de las Letras de Financiación y tasas elevadas del 70%. Frases como “Si el dólar está barato, comprá campeón” resonaron en la memoria popular, acompañando un clima de incertidumbre en medio de la contienda electoral. Sin embargo, el esfuerzo del Gobierno por mantener la estabilidad se vio respaldado por un significativo desembolso del FMI en abril.

Un Respaldo Geopolítico y el Impacto en las Reservas

El capital internacional, sumado a un swap con el Tesoro de EE.UU., proporcionó un seguro ante las fluctuaciones electorales. Esta maniobra evitó una crisis cambiaria inminente, logrando que el Gobierno evitara una devaluación a costa de incrementar pasivos.

Perspectivas Financieras y Desafíos Económicos

A pesar del optimismo en las pizarras, la información del Indec sugiere un crecimiento desigual. Aunque el Estimador Mensual de Actividad Económica mostró un incremento del 3,2% interanual, sectores como la industria manufacturera y la construcción presentaron caídas preocupantes.

Inflación y Recuperación de Ingresos: Una Realidad Dividida

El control de la inflación, considerada un activo clave por el Gobierno, presenta tensiones. Con un IPC de 2,5% en noviembre, los precios regulados siguen bajo presión, lo que genera preocupación por el impacto en los salarios. Aunque el índice de salarios creció un 43,1% interanual, la disparidad entre sectores destaca las dificultades para muchos trabajadores.

Desinversión Externa y el Efecto Salida

A pesar del aparente éxito en el ámbito financiero, la inversión extranjera directa registró cifras negativas por primera vez en mucho tiempo. Multinacionales como ExxonMobil y Procter & Gamble están desinvirtiendo, lo que refleja un alejamiento de capitales productivos en una economía que aún enfrenta retos significativos.

Un Futuro Incierto para el Equipo de Caputo

Con la despedida de figuras clave como Pablo Quirno y Juan Pazo, el clima en el Palacio de Hacienda cambia. La posible partida del viceministro José Luis Daza a Chile plantea interrogantes sobre la continuidad del rumbo económico, justo en una etapa crítica para la economía argentina.

Relaciones con el Establecimiento: Celebraciones y Demandas

La relación del Gobierno con el establishment muestra una dinámica dual. Aunque los sectores más cercanos celebran incentivos económicos, muchos sectores productivos piden medidas que les permitan sobrellevar la caída en sus actividades sin comprometer sus operaciones.