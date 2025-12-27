Riffs en el Trono: El Género que Nunca Deja de Reinventarse

El 2025 deja huella en la memoria colectiva con un sinfín de momentos inolvidables en la música. Desde risas hasta lágrimas, este año vibró con el regreso de grandes íconos y nuevas propuestas que no han dejado a nadie indiferente.

Un Año de Cambios y Reinventos en la Música

La escena musical se ha mantenido dinámica y vibrante. Divergencias de géneros como el hip hop, el reguetón, y el rock han encontrado su camino, marcando la tendencia del año. El rock sigue reinventándose, mostrando que aún ostenta el título de «género rey».

Una Mirada a los Sonidos del 2025

Desde el blues rock hasta el hardcore punk, 2025 ha sido un año donde el equilibrio entre sonidos clásicos y nuevas propuestas ha sido fundamental. Como bien señala Alfredo ‘El Tano’ Favalli: “Lo viejo funciona.” Diversos artistas han logrado destacarse, y aunque muchos proyectos han quedado fuera del radar, cada uno ha contribuido a esta rica paleta musical.

Los Álbunes Más Destacados del Año

10. Joe Bonamassa – Breakthrough

Sin lugar a dudas, Joe Bonamassa ha lanzado uno de sus trabajos más emotivos hasta la fecha, “Breakthrough”, una colección de temas que evocan la autenticidad del blues y hard rock que todos amamos. Esta producción presenta una madurez notable, reflejando la evolución del artista a lo largo de su trayectoria.

9. Guerilla Toss – You’re Weird Now

Guerilla Toss ha fusionado caos y control en “You’re Weird Now”, creando un espacio sonoro único que abarca dance-punk, neo-psychedelia y art rock. Este álbum invita a los oyentes a dejarse llevar por sus ritmos pegajosos y desafiantes.

8. AFI – Silver Bleeds the Black Sun…

A medida que AFI avanza en su evolución musical, “Silver Bleeds the Black Sun” se presenta como una obra maestra que recuerda la esencia de los grandes del rock gótico de los ’80, a través de letras profundas y ritmos envolventes.

7. Viagra Boys – viagr aboys

Viagra Boys han llevado el post-punk a una nueva dimensión en “viagr aboys”, incorporando humor y crítica social en un álbum repleto de energía y momentos intensos, que atraviesan géneros desde garage rock hasta jazz.

6. Geese – Getting Killed

Geese se destaca con “Getting Killed”, un viaje sonoro ecléctico que desafía las normas del indie rock y muestra una creatividad desbordante a través de letras emotivas y un instrumental excepcional.

5. Three Days Grace – Alienation

Con el regreso de Adam Gontier, Three Days Grace resurge con “Alienation”, un álbum que combina la cruda emocionalidad del post-grunge con el alt rock que los catapultó al éxito.

4. Wednesday – Bleeds

La banda Wednesday presenta “Bleeds”, una fusión de country rock y shoegaze que narra historias cotidianas de manera cruda y honesta, explorando la complejidad de la vida en comunidad.

3. CREEPER – Sanguivore II: Mistress of Death

“Sanguivore II: Mistress of Death” de CREEPER, es un álbum que mezcla horror punk y glam rock en un relato oscuro y emocionante, consolidando a la banda como uno de los grandes referentes en el género.

2. Steven Wilson – The Overview

La obra más reciente de Steven Wilson, “The Overview”, es una odisea musical que explora la conexión humana con el cosmos, fusionando elementos del rock progresivo con ritmos envolventes que llevan al oyente a una experiencia inmersiva.

1. Turnstile – NEVER ENOUGH

Desafiando las expectativas, Turnstile nos sorprende con “NEVER ENOUGH”, un álbum que brinda una mezcla de géneros variada y pegajosa, marcando un nuevo camino para el hardcore punk.

Menciones Honoríficas

Elegir solo diez álbumes ha sido un desafío monumental, y muchos trabajos importantes y llenos de talento han quedado fuera de esta lista, reafirmando el diverso panorama musical del año.