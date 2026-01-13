Las ventas minoristas cayeron un 5,2% en diciembre, pero el acumulado de 2025 muestra un balance positivo

Ventas Minoristas en diciembre 2025: Números en Rojo y Expectativas Mejoradas

A pesar de un final de año complicado, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) mantienen un leve optimismo para el 2026. Con un panorama variado en sus operaciones, el último mes del año dejó cifras que invitan a la reflexión.

Desempeño Contradictorio en el Comercio Minorista

El mes de diciembre cerró con un descenso del 5,2% en comparación al mismo mes de 2024, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, al realizar un análisis desestacionalizado frente a noviembre, se observó un aumento del 5,2%.

En general, el índice anual se muestra moderadamente positivo con una variación acumulada de 2,5%.

Rubros en Retroceso

Analizando los resultados sectoriales, seis de los siete rubros evaluados mostraron contracciones. Las caídas más pronunciadas fueron en:

Bazar y Decoración : -15%

: -15% Perfumería : -9,8%

: -9,8% Textil e Indumentaria: -8,5%

Un Rayo de Luz en Ferretería

A pesar del panorama negativo, el sector de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se destacó con un leve aumento del 0,8%.

Análisis por Rubros de CAME en Diciembre 2025

Alimentos y Bebidas

Los resultados reflejan una disminución del 5,3% interanual, pero un crecimiento acumulado del 3,9% en el año. Intermensualmente, se observó un leve alza del 1,5%.

Bazar, Decoración y Textiles para el Hogar

Este rubro presenta una baja del 15,0% interanual, aunque muestra un incremento acumulado del 0,3%. El contraste intermensual desestacionalizado indica un aumento del 15,7%.

Calzado y Marroquinería

Las ventas descendieron 2,9% interanual, pero se registró un crecimiento acumulativo del 2,7% en 2025.

Farmacia

Experimentó una reducción del 0,5% interanual, acumulando un incremento del 5,7% en el total anual.

Perfumería

A pesar de una caída interanual del 9,8%, este rubro mostró un crecimiento anual del 5,7%.

Textil e Indumentaria

Las ventas cayeron un 8,5% interanual y acumulan un retroceso del 0,9% en todo el 2025.

Perspectivas de los Comerciantes

Según el informe de CAME, el 55% de los comerciantes perciben un «escenario de estabilidad interanual». Mientras que un 27,6% de ellos reporta un empeoramiento en sus condiciones, lo cual presenta una ligera mejora en comparación con noviembre.

Expectativas de Crecimiento en 2026

A pesar de los desafíos, al mirar hacia 2026, un 51,2% de los encuestados mantiene la esperanza de un repunte en las actividades comerciales. Solo un 5,8% proyecta una tendencia negativa.

Finalmente, en relación a la disposición a invertir, el contexto actual genera cautela: el 57,1% de los comerciantes considera que no es un buen momento para realizar inversiones, en comparación con el 16% que sí lo cree oportuno.

Fuente: CAME

GZ / lr