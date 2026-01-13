Tragedia en Santa Clara del Mar: Conoce al joven víctima del ‘mini tsunami’

Un repentino meteotsunami en Santa Clara del Mar el pasado lunes generó una tragedia al costar la vida de un joven y dejar a 35 personas heridas. La comunidad se encuentra conmovida ante este suceso inesperado.

El meteotsunami, fenómeno que sorprendió a los turistas, cobró la vida de Yair Amir Manno Núñez, un destacado jinete de endurance de 29 años, quien vacacionaba en la costa argentina. Manno, oriundo de Mar del Plata y residente en Francia, fue arrastrado por una ola de aproximadamente cinco metros de altura, sufriendo un golpe fatal en la cabeza.

Un trágico accidente durante el oleaje

Según testimonios de guardavidas, Manno fue encontrado inconsciente tras el impacto. Fue trasladado a un centro médico sin signos vitales. El trágico incidente ocurrió cerca de un grupo de pescadores en la albufera de la “laguna de Mar Chiquita”. Este joven talento había ascendido notablemente en el ranking de la PAEC NF a principios de 2022.

Meteotsunami: un fenómeno sorprendente

El meteotsunami que afectó a la región es conocido por su imprevisibilidad y fue especialmente peligroso por el horario en que ocurrió, coincidiendo con una playa repleta de turistas. Este tipo de fenómenos puede ser causado por diferencias abruptas en la presión atmosférica, según el Licenciado Eduardo Piacentini, experto en meteorología.

La historia de un deportista destacado

Yair Manno era apreciado en su disciplina y había ganado notoriedad por sus logros en endurance, una disciplina hípica que demanda resistencia. Su trágica muerte deja un vacío en la comunidad deportiva argentina, que llora la pérdida de un talento prometedor.

Recuerdos de un evento similar

Defensa Civil recordó que un evento similar ocurrió hace dos años en Mar del Plata, pero esa vez no hubo víctimas fatales gracias a la falta de bañistas. Las horas y el clima jugaron un papel crucial en esta desafortunada tragedia.

Yair Manno, un talento de endurance

La comunidad científica sigue investigando la naturaleza de estos fenómenos en el Mar Argentino, dejando aún muchas preguntas sin respuesta respecto a su origen y características.