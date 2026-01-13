Reza Pahlavi: El príncipe heredero que inspira protestas en Irán desde el exilio en EE.UU.

El príncipe heredero de Irán, exiliado en EE.UU., convoca a ciudadanos a unirse a las manifestaciones en un momento clave para el país persa.

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Persia, ha instado este jueves a una movilización masiva en Irán, en medio de un resurgimiento de protestas que han sacudido el país en las últimas dos semanas.

La Convocatoria de Pahlavi

El príncipe, desde su plataforma digital, destacó que la participación en estas manifestaciones ha sido «sin precedentes». Agregó que ha recibido informes de un régimen preocupado que intenta cortar el acceso a Internet como respuesta a las crecientes protestas, hecho que ocurrió la noche del jueves.

Un Heredero en el Exilio

Reza Pahlavi, quien ha vivido en el extranjero desde el derrocamiento de su padre en 1979, busca presentarse como una opción viable en caso de que se produzca un cambio de régimen. Nacido en Teherán, ha estado criticando al actual líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desde su exilio en Estados Unidos.

Un Contexto de Crisis

La situación política en Irán es tensa, con manifestaciones ligadas a la crisis entre Estados Unidos e Irán y el conflicto en curso con Israel. Pahlavi considera que las circunstancias actuales presentan una oportunidad histórica para avanzar hacia un cambio de régimen.

La Historia de Reza Pahlavi

Desde su infancia, cuando fue nombrado príncipe heredero, hasta su vida actual en un suburbio cerca de Washington D.C., la vida de Pahlavi ha estado marcada por el exilio y la búsqueda de un futuro democrático para Irán. Criticado por algunos debido a su legado familiar, sus seguidores lo ven como un líder moderado y accesible.

Propuestas de Cambio

Con un plan de 100 días para un gobierno interino, Pahlavi enfatiza que no busca restaurar el pasado, sino establecer un futuro democrático. Su visión incluye la separación de la religión del estado y la igualdad de derechos para todos los iraníes.

Un Llamado a la Reconciliación

Pahlavi se propone como un puente entre las diversas corrientes de la oposición y asegura que está listo para guiar a Irán hacia un futuro basado en elecciones libres y el estado de derecho.

El Momento Decisivo

Con las palabras “este es nuestro momento del muro de Berlín”, Pahlavi alude a las oportunidades surgidas tras recientes eventos, sugiriendo que el régimen actual podría estar en su fase más vulnerable. Sin embargo, el camino hacia un cambio real enfrenta numerosos desafíos, incluidos las divisiones internas entre opositores y las huellas del pasado autoritario.

Pese a los obstáculos, su mensaje de cambio es apoyado por muchos iraníes dentro y fuera del país, entusiasmados por la visión de un Irán libre y democrático.