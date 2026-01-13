Actualiza tu Registro en el DMV de California: Guía para Enero 2026 y Derechos de los Migrantes

A partir de enero de 2026, todos aquellos que residan en California, en especial los migrantes, deberán actualizar los datos de sus registros en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Aquí te contamos el proceso sencillo que debes seguir.

El DMV de California destaca la importancia de mantener actualizada la información personal para garantizar un servicio eficiente.

Los residentes podrán realizar la actualización de sus datos en línea, en persona o por correo, facilitando así el proceso para todos.

Actualiza tus Datos en Línea

Para realizar la actualización en línea, accede a tu cuenta en MyDMV utilizando tu dirección anterior y la nueva. El procedimiento es ágil y permite enviar la solicitud desde la comodidad de tu hogar.

Gestión Presencial en el DMV

Si prefieres realizar el trámite de manera presencial, primero deberás completar el formulario adecuado, que puedes descargar y completar previamente. Una vez hecho esto, solicita una cita en la oficina del DMV más cercana.

Recuerda llevar contigo una identificación válida y, en caso de un cambio de nombre, documentación pertinente como un acta de matrimonio o una sentencia judicial.

Actualización por Correo

La tercer opción consiste en realizar el trámite por correo. Deberás elegir el formulario correcto: el Formulario DMV 14 para cambios de dirección y el REG 256 o REG 227 para modificaciones de nombre.

Completa el formulario correspondiente y envíalo a la dirección indicada en el documento. Ten en cuenta que si te mudas dentro de California, tienes un plazo de 10 días para notificar tu dirección nueva al DMV.

Revisión de Identificaciones y Fecha de Vencimiento

Recientemente, el DMV identificó un error en su sistema que provocó que algunas identificaciones presentaran fechas de caducidad incorrectas. Como consecuencia de esta revisión, aproximadamente 325 mil personas deberán actualizar sus datos.

Instrucciones para los Afectados

Es fundamental tener en cuenta que solo aquellos que reciban una notificación del DMV deben realizar este trámite en los próximos meses. Esto representa cerca del 1,5% de los poseedores de una Real ID en California.

Cambios en la Ley SB 506

La nueva ley SB 506, que entra en vigor el 1° de enero de 2026, permitirá a quienes cambien de domicilio solicitar un duplicado de su licencia con la nueva dirección. Este recurso estaba previamente limitado solo a casos de cambio de nombre o pérdida del documento.

Además, al recibir el nuevo documento, se deberá destruir de inmediato la licencia antigua para evitar confusiones.

Importancia de Mantener la Información Actualizada

La razón detrás de esta normativa es que muchas áreas en el estado requieren que los registros reflejen la dirección actual para diversos trámites. Mantener la información actualizada es crucial para evitar inconvenientes.