DIAN exige a exchanges reportar datos fiscales

El gobierno colombiano establece regulaciones clave para exchanges de criptomonedas, buscando integrar estos activos al sistema fiscal y mitigar la evasión tributaria.

Colombia ha dado un paso significativo al exigir a las exchanges de criptomonedas que informen sobre sus usuarios, estableciendo sanciones para aquellos que no cumplan con la normativa.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha publicado la Resolución 000240, que impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios de criptoactivos en el país.

De acuerdo con esta normativa, tanto las plataformas de intercambio como las billeteras digitales —ya sean nacionales o extranjeras— deberán reportar información detallada sobre las operaciones y los datos de sus clientes.

Esta medida busca mejorar la transparencia fiscal y combatir la evasión tributaria. La DIAN ha precisado que los reportes deben incluir los siguientes datos:

Nombre

Identificación

Tipo de transacción

Monto

Fecha de cada operación

La autoridad ha aclarado que esta regulación no prohíbe el uso de criptomonedas, sino que se trata de un mecanismo de control para que los contribuyentes registren sus activos digitales como parte de su patrimonio y de sus ganancias eventuales.

Los proveedores que no cumplan con esta normativa se arriesgan a enfrentar sanciones económicas y administrativas. La DIAN busca así que el ecosistema cripto se alinee con el sistema tributario colombiano, especialmente en un contexto de creciente adopción de activos digitales.

Transparencia y Privacidad: Un Debate Esencial

La nueva regulación puede generar un debate en torno a dos intereses fundamentales: la necesidad del Estado de contar con información precisa para garantizar el cumplimiento tributario y la preocupación de los usuarios sobre la protección de sus datos personales.

El hecho de que las exchanges deban proporcionar información detallada sobre cada transacción supone que las autoridades tendrán acceso a registros sensibles, lo que suscita preocupaciones sobre el manejo y almacenamiento de esta información.

Aunque la Resolución 000240 pretende reducir la evasión y la informalidad financiera, también implica que los actores del mercado deberán adaptarse a un esquema de mayor vigilancia, lo que podría afectar la confianza de parte de los usuarios en el uso de las plataformas cripto.

Colombia se une a una tendencia global en la que diversos países están endureciendo sus regulaciones para asegurar la trazabilidad de las operaciones con activos digitales.

Este nuevo contexto presenta desafíos para las exchanges, que tendrán que ajustar sus sistemas de reporte, así como para los usuarios, quienes deberán aceptar que sus transacciones estarán bajo un control más estricto.